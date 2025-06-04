Помидоры не вырастут большими и сочными без этих удобрений. Три дешевых, но действенных рецепта

Простые рецепты действенных удобрений

Если вы хотите получить урожай вкусных и сочных помидоров, недостаточно их только поливать. Эти овощи достаточно требовательны в уходе, поэтому можно допустить много ошибок. Для роста помидоров важные удобрения – это своеобразное топливо для роста и хорошего плодоношения.

Рецептами доступных подкормок поделились в Телеграмм-канале "Современная дача". Они просты в приготовлении, дешевые, а главное – действенные.

Чем подкормить помидоры

В десяти литрах воды размешиваем пол литра жидкого коровяка и 1 ст. ложку нитрофоски – минеральное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий. На один куст выливаем 0,5 литра жидкости. Важно, чтобы это удобрение не попадало на листья помидоров, а только под корень. Поливать этим раствором помидоры можно не чаще, чем раз в две недели.

В десяти литрах воды смешиваем пол литра куриного помета, 1 ст. кровати суперфосфата калия. Даем настояться полтора часа и начинаем вносить удобрение. 0,5 литра на один кустик. Как и предыдущую подкормку, ее нельзя вносить чаще, чем раз в две недели. Касаться листьев жидкостью тоже запрещено.

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Стоит отметить, что подкармливать помидоры следует утром или вечером – если не палит солнце. После того, как внесли удобрение, следует полить растения чистой водой. Не стоит также удобрять томаты слишком часто – можно "сжечь" корни.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно делать с помидорами, чтобы плоды выросли размером с кулак. Мы назвали главные правила ухода.