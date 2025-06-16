На черешню уже надо брать кредит: цены на продукты в Украине породили новую волну мемов

Лучший способ не заплакать – посмеяться

Стоимость пищевых продуктов в Украине достигла критических отметок – в мае фрукты подорожали на 18%, а мясо выросло в цене на 5,4%. Ненастье уничтожило урожай косточковых плодов, ягод и овощей в мае и июне в западных областях Украины. Почти полностью погибла клубника, сильно пострадала рассада помидор, огурцов и черешня.

Однако украинцы во всем находят повод для юмора и иронии. Они уже начали клепать мемы и на эту тему. "Телеграф" собрал самые забавные.

Один из интернет-пользователей воплотил свою мысль о том, что теперь, чтобы поесть ягод, придется брать кредит. Причем, не успеешь отдать первый займ, как захочется попробовать уже другую ягоду.

Кое-кто задумался, что на черешню придется теперь собирать деньги, как раньше – на крупную покупку.

Были и другие мемы, изображающие ситуацию с ценами на продукты. На первом изображении персонаж говорит луку: "Этот лук не заставит меня плакать!", держа его в руке. На втором изображении написано: "В прошлом году ты покупал меня на 30% дешевле". На последнем изображении тот же персонаж плачет, что является ироническим намеком на подорожание овощей и разочарование покупателя высокими ценами.

Также креативные юмористы в сети с цветами и зажиганием поминальной свечи хоронили тысячу гривен.

Еще один автор изобразил сердечную боль, испытываемую при расставании с деньгами.

Кроме того, в сети появился мем, намекающий на то, что в настоящее время фрилансом невозможно заработать себе на еду.

Ранее украинские интернет-пользователи начали массово создавать мемы о войне между Израилем и Ираном, шутя таким образом над реакцией мирового сообщества. Особенно досталось ООН, сравниваемой с беспомощным наблюдателем.