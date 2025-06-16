Носители языка не сдали НМТ по английскому? Вспыхнул новый скандал вокруг государственного экзамена

Мнения украинцев разделились

Вокруг национального мультипредметного теста (НМТ) продолжают бушевать скандалы. На этот раз речь идет об экзамене на английском, который даже носители языка не могут сдать на 200 баллов.

Об этом сообщает преподавательница Адриана Паук. По ее словам, она попросила двух своих знакомых носители английского языка сдать тест НМТ, чтобы проверить его качество.

Ведь многие учащиеся жалуются на то, что он достаточно сложен и имеет запутанные вопросы. Однако даже носители языка не смогли получить свои 200 баллов, как ожидалось. По словам Адрианы, ее знакомые с высшим образованием, понимающие англоязычный текст легко и просто, набрали довольно низкие баллы.

"Они читают текст и им все ясно, как белый день. Но они не могут ответить на вопрос об этом тексте. Потому что вопросы созданы так, чтобы максимально запутать, а не проверить знание языка. Какой уровень языка должны иметь наши выпускники, если рядовые носителі этого языка не могут сдать не то что на 200, а даже не на 170?" – спрашивает преподавательница.

Пост о НМТ по английскому

Результат НМТ носителя на английском

Результат НМТ носителя на английском

Она отмечает, что кроме того, что за один день дети должны сдать несколько предметов за 4 часа, так еще и вопросы запутаны и неточные. В то же время в комментариях пользователи поделились на две группы: одни поддержали женщину, а другие — нет.

Некоторые отмечали, что большинство тестов, и не только с английским, тяжелые, а дети в условиях войны и продолжительности теста не в состоянии сдать его нормально.

Однако подавляющее большинство людей считают, что претензия Адрианы не очень корректна, ведь никто не знает уровень знаний его знакомых. Более того, принцип обучения на английском языке в соответствующей среде и в Украине очень разный. Поэтому носители не могут объяснить некоторые грамматические правила, которым учат в украинских школах. К тому же принадлежность личности к определенной стране и ее среде никак не гарантирует качество знания языка, ведь не все украинцы сдают НМТ с украинского на 200 баллов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Минобразования объяснили, когда отменят НМТ.