"Если ситуация с безопасностью позволит…" В Минобразования объяснили, когда отменят НМТ

С начала полномасштабной войны ВНО заменили НМТ

Национальный мультипредметный тест (НМТ) как форма вступительных экзаменов для поступления в вуз в Украине пока не претерпит существенных изменений. Однако если ситуация з безопасностью позволит это — произойдет возврат к экзаменам по отдельным предметам.

Об этом во второй части интервью "Телеграфу" рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий. Так он объяснил, планируются ли реформы вступительной кампании 2026/27 и что изменится во ВНО/НМТ?

Больше об этом и другом читайте в публикации: "Проверка на ИИ — новый стандарт": в Минобразования рассказали о плагиате, злоупотреблениях отсрочках и НМТ".

Он напомнил, что НМТ вместо Внешнего независимого оценивания (ВНО) в Украине введено в 2022 году из-за военного положения.

— Раньше у нас был формат общегосударственных вступительных экзаменов, который предусматривал, что вся страна сдавала один предмет в один день. Условно говоря, в этом году 312 тысяч поступающих должны одновременно писать украинский язык. В нынешних условиях это невозможно организовать, — говорит замминистра.

По его словам, поэтому участников разбивают на меньшие группы и проводят мультипредметный тест в безопасных условиях. Потому что чем дальше на восток Украины, тем чаще эти тесты проводят в специально оборудованных подвалах и укрытиях.

— Часто это происходит на базе университетов — мы приложили для этого много усилий. Как и в прошлом году, в этом году тестирование включает четыре предмета: три обязательных и один на выбор.

На сегодняшний день нет необходимости что-то менять. И в ближайшем будущем мы тоже не предполагаем фундаментальных изменений. Если ситуация с безопасностью позволит, то мы бы хотели постепенно вернуться к тестированию по отдельным предметам вместо мультипредметного формата. Это позволило бы уделить больше времени каждому тесту — условно говоря, два часа на один предмет вместо одного. В таком случае цена ошибки для поступающего будет значительно меньше. Но для этого нужны существенные изменения в ситуации с безопасностью в Украине, — подытожил Михаил Винницкий.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", как Минобразования противодействует выезду детей из Украины.