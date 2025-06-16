Носії мови не склали НМТ з англійської? Спалахнув новий скандал навколо державного іспиту

Думки українців розділились

Навколо національного мультипредметного тесту (НМТ) продовжують вирувати скандали. Цього разу йдеться про іспит з англійською, який навіть носії мови не можуть скласти на 200 балів.

Про це повідомляє викладачка Адріана Паук. За її словами, вона попросила двох своїх знайомих носії англійської мови скласти тест НМТ, аби перевірити його якість.

Адже багато учнів скаржаться на те, що він досить складний і має заплутані питання. Однак навіть носії мови не змогли отримати свої 200 балів, як очікувалось. За словами Адріани, її знайомі з вищою освітою, які розуміють англомовний текст легко і просто, набрали доволі низькі бали.

"Вони читають текст і їм все ясно, як білий день. Але вони НЕ можуть відповісти на питання про цей текст. Бо питання створені так, щоб максимально заплутати, а не перевірити знання мови. Який рівень мови повинні мати наші випускники, якщо пересічні НОСІЇ цієї мови не можуть скласти не те що на 200, а навіть не на 170?" — питає викладачка.

Допис про НМТ з англійської

Результат НМТ носія англійською

Результат НМТ носія англійською

Вона наголошує, що, окрім того, що за один день діти мають скласти кілька предметів за 4 години, так ще й питання заплутані і неточні. Водночас в коментарях користувачі поділились на дві групи: одні підтримали жінку, а інші — ні.

Дехто наголошував, що більшість тестів, і не тільки з англійською, важкі, а діти в умовах війни і тривалості тесту не в змозі скласти його нормально. Були і ті, хто наголошували, що за кордоном навчання легше, тому студенти й обирають навчатись в іноземних вишах.

Однак переважна більшість людей вважають, що претензія Адріани не дуже коректна, адже ніхто не знає рівень знань її знайомих. Ба більше, принцип навчання англійською у відповідному середовищі та в Україні дуже різний. Тому носії не можуть пояснити деякі граматичні правили, яким вчать в українських школах. До того ж приналежність особи до певної країни та її середовища ніяк не гарантує якість знання мови, адже не всі українці складають НМТ з української на 200 балів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Міносвіти пояснили, коли скасують НМТ.