Вы вряд ли в таком путешествовали. Этот вагон кардинально меняет представление о поездках на поезде (фото)
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Поездка в нем оставит только приятные впечатления
Необычные вагоны производит Крюковский вагоностроительный завод в городе Кременчуг. Это пассажирский сидячий вагон с баром и интересным интерьером.
О вагоне модели 61-779Е с местами для сидения и баром рассказывают на сайте КВСЗ. Длина вагона чуть больше 26 метров, ширина — около 3 метров. В нем 30 мест для сидения пассажиров, бар рассчитан на 16 мест.
Вагон не похож на те, которые пассажиры привыкли видеть в составе "Укрзализныци". Внешне ничто не намекает на его необычность. Однако интерьер впечатляет — с одной стороны вагона обустроен бар с барной стойкой и полочками для напитков.
Есть несколько столиков с барными стульями. Сидеть можно также на высоких стульях у стойки.
Места для пассажиров удобные и просторные, с высокой спинкой и подголовником. Обшивка имеет приятный цвет.
Ранее "Телеграф" рассказывал о новых вагонах "Укрзализныци" с повышенным уровнем комфорта. Они уже наматывают километры по Украине, а пассажиры в восторге от условий — все чистое, новое, приспособленное для людей с инвалидностью и женщин, путешествующих с детьми. В санузле есть пеленальный столик, а сам туалет – вакуумный.