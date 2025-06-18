Укр

Вы вряд ли в таком путешествовали. Этот вагон кардинально меняет представление о поездках на поезде (фото)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Снаружи он выглядит как обычный вагон Новость обновлена 18 июня 2025, 13:12
Снаружи он выглядит как обычный вагон. Фото Коллаж "Телеграф"

Поездка в нем оставит только приятные впечатления

Необычные вагоны производит Крюковский вагоностроительный завод в городе Кременчуг. Это пассажирский сидячий вагон с баром и интересным интерьером.

О вагоне модели 61-779Е с местами для сидения и баром рассказывают на сайте КВСЗ. Длина вагона чуть больше 26 метров, ширина — около 3 метров. В нем 30 мест для сидения пассажиров, бар рассчитан на 16 мест.

Внешний вид вагона модели 61-779Е
Так выглядит вагон 61-779Е снаружи
План вагона модели 61-779Е
Планировка вагона модели 61-779Е

Вагон не похож на те, которые пассажиры привыкли видеть в составе "Укрзализныци". Внешне ничто не намекает на его необычность. Однако интерьер впечатляет — с одной стороны вагона обустроен бар с барной стойкой и полочками для напитков.

Интерьер вагона 61-779Е, бар
В интерьере использован приятный зеленый цвет
Интерьер вагона 61-779Е, барная стойка
Место бармена удобное и продуманое

Есть несколько столиков с барными стульями. Сидеть можно также на высоких стульях у стойки.

Интерьер вагона 61-779Е, барная часть
Барная часть очень уютная

Места для пассажиров удобные и просторные, с высокой спинкой и подголовником. Обшивка имеет приятный цвет.

Интерьер вагона 61-779Е, места для пассажиров
Места для пассажиров удобны

Ранее "Телеграф" рассказывал о новых вагонах "Укрзализныци" с повышенным уровнем комфорта. Они уже наматывают километры по Украине, а пассажиры в восторге от условий — все чистое, новое, приспособленное для людей с инвалидностью и женщин, путешествующих с детьми. В санузле есть пеленальный столик, а сам туалет – вакуумный.

Теги:
#Укрзализныця #Вагоны #Бар