Чтобы не "свариться" в жару: как выбрать прохладное место в поезде "Укрзализныци"

Все просто, если знать два секрета

В жаркую погоду путешествия на поезде часто становятся настоящей пыткой. Пассажиры "Укрзализныци" нередко жалуются на закрытые окна и отсутствие кондиционирования в поезде.

Перед покупкой билета пассажир имеет возможность узнать, установлена ли система охлаждения воздуха в конкретном вагоне, а также в каких купе не открываются окна.

Как узнать есть ли в вагоне кондиционер?

В системе бронирования "Укрзализныци", на странице выбора мест, обратите внимание на значок рядом с типом вагона. Если есть значок "снежинки", значит в вагоне есть кондиционер.

Также информация о наличии кондиционера будет указана и в электронном билете.

При покупке билета в кассе, вы можете просто спросить у кассира о наличии охлаждения в вагоне.

В каких купе не открываются окна?

В купейных вагонах не открываются окна в третьем и шестом купе, так как они являются аварийными выходами. В этих купе окна обычно больше по размеру и не имеют горизонтальной перегородки, разделяющей их на части, как в обычных окнах. Это сделано для обеспечения безопасности в случае чрезвычайной ситуации.

В нефирменных поездах окна в этих купе часто не открываются, даже если они выглядят как обычные. Поэтому при покупке билетов рекомендуется избегать мест 9-12, 21-24, а также 49-50 и 43-44, которые обычно находятся в этих аварийных купе.

Напомним, Украину накроет новая волна жары, которая придет из Венгрии и Сербии. Температура воздуха резко подскочит на 10 градусов и больше по сравнению с текущими показателями.