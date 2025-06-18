Ви навряд чи в такому подорожували. Цей вагон кардинально змінює уявлення про поїздки поїздом (фото)

Поїздка в ньому залишить лише приємні враження

Незвичайні вагони виготовляє Крюківський вагонобудівний завод у місті Кременчук. Це пасажирський сидячий вагон з баром та цікавим інтер'єром.

Про вагон моделі 61-779Е з місцями для сидіння та баром розповідають на сайті КВБЗ. Довжина вагона трохи більша за 26 метрів, ширина — близько 3 метрів. В ньому 30 місць для сидіння пасажирів, бар розрахований на 16 місць.

Так виглядає вагон 61-779Е зовні

Планування вагона моделі 61-779Е

Вагон не схожий на ті, які пасажири звикли бачити у складі "Укрзалізниці". Зовні ніщо не натякає на його незвичайність. Проте інтер'єр вражає — з одного боку вагона облаштовано бар з барною стійкою та поличками для напоїв.

В інтер'єрі використано приємний зелений колір

Місце бармена зручне та продумане

Є кілька столиків з барними стільцями. Сидіти можна також на високих стільцях біля стійки. Для того, щоб пасажири не нудьгували в дорозі, є великий телевізор.

Барна частина дуже затишна

Місця для пасажирів зручні та просторі, з високою спинкою та підголів'ям. Обшивка має приємний колір.

Місця для пасажирів зручні

Раніше "Телеграф" розповідав про нові вагони "Укрзалізниці" з підвищеним рівнем комфорту. Вони вже намотують кілометри Україною, а пасажири в захваті від умов — все чисте, нове, пристосоване для людей з інвалідністю та жінок, що подорожують із дітьми. У санвузлі є сповивальний столик, а сам туалет — вакуумний.