Не делайте этого и получите сладкие арбузы. Чем подкармливать их летом

Эти удобрения не нуждаются в дополнительных расходах

Для выращивания больших и сладких арбузов следует соблюдать несколько правил, которые касаются не только полива, но и подкормки. Именно это влияет на качество урожая.

"Телеграф" расскажет, как вырастить вкусные арбузы в домашних условиях без дополнительных затрат. Заметим, что эти способы подкормки подойдут для растений на открытом грунте.

Как подкармливать арбузы навозом

Одним из лучших вариантов подкормки на открытом грунте является использование навоза, в частности, куриного помета или пепла от деревьев. Эти удобрения содержат большое количество фосфора, калия и целый комплекс других полезных элементов. Из навоза опытные огородники советуют использовать не только куриный помет, но и навоз от крупного рогатого скота. Он содержит большое количество азота и калия.

Для подкормки арбузов нужно использовать отстоявшийся навоз, сделав специальный раствор. Для этого навоз нужно смешать с водой в пропорции 1:10 или 1:20 (одна часть навоза на 10-20 частей воды). Оставить настояться несколько дней. Перед использованием можно процедить, чтобы убрать механические остатки. Поливать арбузы нужно под корень, избегая попадания на листву. Таким способом подкармливать растения можно несколько раз во время цветения и плодоношения.

Как подкармливать арбузы пеплом

Древесный пепел считается одним из лучших способов подкормки овощей и арбузов. Его относят к калийно-фосфорному и известковому удобрению, он содержит около 30 полезных минеральных элементов.

Отмечается, что 10 кг древесного пепла хватит на сотку земли. Вносить его лучше во время перекапывания почвы. После внесения пепла в землю его полезное действие обычно длится до четырех лет. Золу лучше вносить в сухом виде при подготовке почвы к высадке растений.

Но для подпитки арбузов можно приготовить специальный раствор из древесной золы, которым можно сразу поливать землю под рассаду. Для этого следует смешать 200 г золы в 10 литрах воды. Раствор должен настояться неделю, а затем поливать его под корень растений.

Как ускорить рост арбуза

Полезно будет переворачивать арбузы, чтобы новая сторона получала витамины от солнца. Однако, следует делать это очень осторожно, что не повредить плодоножку.

Не стоит забывать прищипывать батожки и вовремя убирать лишние цветы и плоды. Лучше тщательно выращивать один большой и спелый арбуз, чем много полуспелых и маленьких.

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