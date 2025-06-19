Не робіть цього і отримаєте солодкі кавуни. Чим їх підживлювати влітку

Ці добрива не потребують додаткових витрат

Для вирощування великих та солодких кавунів слід дотримуватись кількох правил, які стосуються не тільки поливу, але й підживлення. Адже саме це впливає на якість врожаю.

"Телеграф" розповість, як виростити смачні кавуни в домашніх умовах без додаткових витрат. Зауважимо, що ці способи підживлення підійдуть для рослин на відкритому ґрунті.

Як підживлювати кавуни гноєм

Одним з найкращих варіантів підживлення на відкритому ґрунті є використання гною, зокрема курячого посліду чи попелу від дерев. Саме ці добрива містять велику кількість фосфору, калію та цілий комплекс інших корисних елементів. З гною досвідченні городники радять використовувати не тільки курячий послід, а й гній від великої рогатої худоби. Він містить велику кількість азоту і калію.

Для підживлення кавунів треба використовувати відстояний гній, зробивши спеціальний розчин. Для цього гній треба змішати з водою у пропорції 1:10 або 1:20 (одна частина гною на 10-20 частин води). Залишити настоятись кілька днів. Перед використанням його можна процідити, щоб прибрати механічні рештки. Поливати кавуни треба під корінь, уникаючи потрапляння на листя. Таким способом підживлювати рослини можна кілька разів під час квітнення та плодоношення.

Як підживлювати кавуни попелом

Деревний попіл вважається одним з найкращих способів підживлення городини і кавунів. Його відносять до калійно-фосфорного і вапняного добрива, він містить близько 30 корисних мінеральних елементів.

Зазначається, що 10 кг деревного попелу вистачить на сотку землі. Вносити його краще під час перекопування ґрунту. Після внесення попелу у землю його корисна дія зазвичай триває до чотирьох років. Попіл краще вносити у сухому вигляді під час підготовці ґрунту до висадки рослин.

Але для підживлення кавунів можна приготувати спеціальний розчин із деревного попелу, яким можна відразу поливати землю під розсаду. Для цього варто змішати 200 г попелу у 10 літрах води. Розчин має настоятись тиждень, а потім поливати його під корінь рослин.

Як прискорити ріст кавуна

Корисно буде перевертати кавуни, щоб новий бік отримував вітаміни від сонця. Однак, варто робити це дуже обережно, що не пошкодити плодоніжку.

Не варто забувати прищипувати батоги і вчасно прибирати зайві квіти та плоди. Краще ретельно вирощувати один великий та стиглий кавун, ніж багато напівстиглих та малих.

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