Не используйте гербициды против пырея – отравите землю на годы. Чем можно заменить

Обычно для этого используют химию, но она отрицательно влияет на почву

Вывести пырей с участка не так просто, этот многолетний злаковый сорняк с мощной корневой системой быстро распространяется. Растение имеет длинные ползучие корневища, из которых растут новые и новые побеги.

В Facebook-группе "Затятий дачник", попросили совета, как избавиться от пырея. Многие советовали обрабатывать сорняки гербицидами, но этот способ имеет недостатки.

Негативное влияние на микрофлору

угнетает полезные бактерии и грибы, участвующие в разложении органики

нарушает естественный баланс почвенной экосистемы

снижает активность ферментов в почве

Кроме того, активные вещества гербицидов обладают свойством накапливаться в почве и могут вредить культурам. Также они ухудшают водопроницаемость и воздухопроницаемость земли. Подобные препараты рекомендуют использовать только точечно и чередовать с органическими методами.

Для участка, где растут овощи, гербициды – не лучший выбор. Поэтому люди ищут естественные способы вывести пырей. В частности, это регулярная перекопка с тщательным выбором всех корневищ, даже самых мелких кусочков, но этот способ требует очень много усилий и подходит не всем.

Пырей имеет разветвленную корневую систему.

Рожь — один из самых эффективных природных методов борьбы с пыреем

Огородники посоветовали бороться с пыреем с помощью ржи — это не только поможет уничтожить надоедливый сорняк, но и имеет ряд преимуществ. Рожь улучшает структуру почвы и обогащает ее органическими веществами.

Рожь выделяет природные гербициды через корневую систему. Кроме того, эта злаковая культура создает плотный покров, затеняющий пырей, дополнительно убивая его.

Как вывести пырей с помощью ржи

Есть два варианта — озимая и яровая рожь. Озимая подготовит участок к весеннему использованию. Метод не быстрый, но органичный и надежный.

озимую рожь высевают в августе-сентябре после уборки основных культур

высевают в августе-сентябре после уборки основных культур норма высева: 3-4 кг на сотку (гуще обычного)

весной перекапывать или скашивать до колошения

После перекапывания ржи высаживают основные культуры. За 2-3 года значительно уменьшает количество пырея. Метод экологически чистый и одновременно улучшает плодородие почвы.

Яровую рожь высевают в марте-апреле. Густой посев не дает пырею прорасти. Скашивать рожь нужно до цветения, 2-3 раза за сезон.

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