Капустянка обойдет ваш огород стороной: простой способ с ней бороться

Вам понадобится дешевая крупа

Капустянка – настоящая беда для огородников. Она повреждает корни картофеля, капусты и других овощей. Однако, к счастью, есть действенный способ, как с ними бороться. Этот хитрый рецепт легко приготовить на дому, но работает способ очень эффективно.

Вам понадобятся простые ингредиенты, которые точно есть у каждого огородника. "Телеграф" вместе с "Современной дачей" расскажет, как защитить растения от медведки.

Средство для борьбы с капустянкой

Ингредиенты:

горох (половинки) — 1 кг;

раствор от колорадского жука (любой);

вода – 1 литр.

Как приготовить:

Смешиваем средство против жуков колорадских в воде. Да он будет активно действовать. Тогда в раствор добавляем горох. Тщательно перемешиваем. Оставляем настаиваться минимум 12 часов. Горох должен разбухнуть и впитать в себя раствор.

Фото: freepik

Настоявшийся раствор нужно засыпать во время перекапывания огорода. Особенно у картофеля и капусты. Так медведки попробуют эту приманку и умрут или отпугаются.

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