Капустянка обійде ваш город стороною: простий спосіб з нею боротися

Вам знадобиться дешева крупа

Капустянка — справжня біда для городників. Вона пошкоджує коріння картоплі, капусти та інших овочів. Однак, на щастя, є дієвий спосіб, як із нею боротися. Цей хитрий рецепт легко приготувати вдома, але працює спосіб дуже ефективно.

Вам знадобляться прості інгредієнти, які точно є у кожного городника. "Телеграф" разом із "Сучасною дачею" розповість, як захистити рослини від капустянки.

Засіб для боротьби з капустянкою

Інгредієнти:

горох (ополоники) — 1 кг;

розчин від колорадського жука (будь-який);

вода — 1 літр.

Як приготувати:

Змішуємо засіб проти колорадських жуків у воді. Так він буде активно діяти. Тоді у розчин додаємо горох. Ретельно перемішуємо. Залишаємо настоюватися мінімум 12 годин. Горох повинен розбухнути і ввібрати в себе розчин.

Фото: freepik

Розчин, що настоявся, треба засипати під час перекопування городу. Особливо біля картоплі і капусти. Так капустянки спробують цю приманку і вмруть або відлякаються.

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