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Категорически нельзя делать это 23 июня, чтобы не накликать на себя проблемы и горе

Автор
Татьяна Кармазина
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Какой сегодня праздник - Аграфена Купальница
Какой сегодня праздник - Аграфена Купальница. Фото Freepik

Ночь на Ивана Купала считалась особенно магической

В этот понедельник христиане восточного обряда в Украине почитают память святой мученицы Агрипины. До перехода церковного календаря на новоюлианский стиль ее вспоминали 6 июля.

Агрипина родилась в Риме и с юных лет стремилась посвятить свою жизнь Христу. Во времена правления императора Валериана в Римской империи начались жестокие гонения на христиан. Тогда Агрипину арестовали, осудили и подвергли мучительным пыткам. Ее заковали в цепи, но по велению ангела оковы чудесным образом упали. Агрипина отказалась отречься от христианства, и из-за перенесенных страданий она скончалась.

Христианки Васса, Павла и Агафоника тайно забрали тело подруги и перевезли в Сицилию. Позже ее мощи были перенесены в Константинополь. Сегодня Агриппине молятся об избавлении от болезней, просят помощи в страданиях и скорейшего исцеления для родных.

В народном календаре — день Аграфены Купальницы. В это время проводили различные купальские обряды, а ночь на 24 июня считалась особенно магической — переходом к празднику Ивана Купалы (7 июля по старому стилю). Именно с этой даты на Руси начинался купальный сезон.

Что нельзя делать 23 июня

  • Желать кому-то зла — вернется к вам бумерангом.
  • Брать и давать в долг — будете до конца жизни в нужде.
  • Вредить природе — навлечете на себя большую беду.
  • Переедать, громко кричать, ругаться и делать уборку — к неприятностям.

Народные приметы 23 июня

  • Дождь предвещает солнечную погоду на 5 дней вперед.
  • После ливня радугу долго в небе видно — к осадкам.
  • Днем муравьи спрятались — к ненастью.
  • Вечером на ясном небе зарница сверкает – к дождю.

У кого именины 23 июня

Сегодня именины отмечает Александр, Антон, Артем, Петр, Святослав и Агрипина.

Праздники и события 23 июня

  • День государственной службы в Украине
  • Международный Олимпийский день
  • Всемирный день информаторов
  • Международный день женщин-инженеров (International Women in Engineering Day)
  • День государственной службы Организации Объединённых Наций

Напомним, что ранее "Телеграф" публиковал календарь, какие еще важные праздники и выходные будут в июне 2025 года в Украине.

Теги:
#Традиции #Праздники #Запреты #Церковный праздник #Именины