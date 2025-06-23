Категорично не можна робити це 23 червня, щоб не накликати на себе проблеми і горе

Ніч на Івана Купала вважалася особливо магічною

Цього понеділка християни східного обряду в Україні вшановують пам’ять святої мучениці Агрипини. До переходу церковного календаря на новоюліанський стиль її згадували 6 липня.

Агрипина народилася в Римі і з юних років прагнула присвятити своє життя Христу. За правління імператора Валеріана в Римській імперії почалися жорстокі гоніння на християн. Тоді Агрипину заарештували, засудили і піддали болісним тортурам. Її закували в кайдани, але за велінням ангела кайдани дивом впали. Агрипина відмовилася зректися християнства, і через перенесені страждання вона померла.

Християнки Васса, Павла та Агафоніка таємно забрали тіло подруги та перевезли до Сицилії. Пізніше її мощі було перенесено до Константинополя. Сьогодні Агрипині моляться про звільнення від хвороб, просять допомоги у стражданнях та якнайшвидшого зцілення для рідних.

У народному календарі — день Аграфени Купальниці. У цей час проводили різні купальські обряди, а ніч на 24 червня вважалася особливо магічною — переходом до свята Івана Купали (7 липня за старим стилем).

Що не можна робити 23 червня

Бажати комусь зла – повернеться до вас бумерангом.

Брати і давати в борг — будете до кінця життя у злиднях.

Шкодити природі — накличете на себе велике лихо.

Переїдати, голосно кричати, лаятись і робити прибирання — до неприємностей.

Народні прикмети 23 червня

Дощ віщує сонячну погоду на 5 днів наперед.

Після зливи веселку довго у небі видно — до опадів.

Вдень мурахи сховалися — до негоди.

Увечері на ясному небі блискавиця сяє – до дощу.

У кого іменини 23 червня

Сьогодні іменини відзначає Олександр, Антон, Артем, Петро, Святослав та Агрипина.

Свята та події 23 червня

День державної служби в Україні

Міжнародний Олімпійський день

Всесвітній день інформаторів

Міжнародний день жінок-інженерів (International Women in Engineering Day)

День державної служби Організації Об’єднаних Націй

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" публікував календар, які ще важливі свята та вихідні будуть у червні 2025 року в Україні.