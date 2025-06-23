Не соблазнитесь на "свеженькое": подсказываем, как вычислить опасную рыбу

Как не попасть на опасный продукт — простая инфографика поможет выбрать качественную рыбу

Летом могут быть проблемы не только со свежестью мяса, но и свежестью рыбы. Она не только быстро портится, но может попасть на прилавки стихийных рынков уже давно мертвой.

Высок риск в тех городах, где фиксируют мор рыбы. В частности, в Днепре в пределах Запорожья по неизвестным причинам начали гибнуть рыбы, змеи и птицы. Зафиксировали гибель рыбы и в Черниговской области в реке Стрижень, там это связывают с загрязнением водоема.

Покупать рыбу нужно там, где ее правильно хранят либо живой, либо в соответствии с санитарными нормами. Украинская ассоциация импортеров рыбы и морепродуктов отмечает — нужно ориентироваться на собственные органы чувств.

Как выбрать целую свежую рыбу

Мясо должно быть плотным и упругим.

должно быть плотным и упругим. Жабры — у большинства рыб должны быть красного цвета. Если они серые, белые или бледно-коричневые, рыба может оказаться некачественной.

— у большинства рыб должны быть красного цвета. Если они серые, белые или бледно-коричневые, рыба может оказаться некачественной. Глаза рыбы должны быть яркими и прозрачными.

должны быть яркими и прозрачными. Чешуя должна плотно примыкать к коже, быть невредимой и блестящей.

Как выбрать свежую рыбу

Если рыба уже была нарезана — она также должна отвечать определенным требованиям. Если это филе или стейки, они не должны быть заветрены, а оставаться сочными. Желательно только что нарезанными. У мяса нет синяков, покраснений от крови и т.д. Если стейки или филе уже упакованы, у них не должно быть много жидкости, потому что рыба намного быстрее портится.

Как выбрать качественные рыбные стейки и филе

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