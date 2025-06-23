Более полутора тонн рыбы за два дня выловили на одном из ставков Украины (фото)
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Здесь водятся карпы до 7,5 кг
В Украине прошел рыболовный турнир, где рыбаки выловили более 1,5 тонны рыбы за двое суток. В сети уже появились фото этого события.
Об этом сообщает канал "Ставок Самострелы". Эти рыболовные соревнования проходят на ставке в с. Самострелы, Корецкий р-н, Ровенская область.
"Спасибо всем участникам, которые присоединились к турниру. Поздравляю победителей. За двое суток поймано 1646 кг рыбы", — говорится в сообщении.
Как сообщили организаторы, этот водоем для спортивной рыбалки функционирует всего год. И за этот период многие рыбаки успели насладиться отдыхом и поставить свой новый рекорд.
В сети уже появились фотографии участников с их уловом. На кадрах видно, что поймали немало крупной рыбы, которую после соревнований отпустили. А во время турнира рыба находилась в специальных натяжных мини-бассейнах с водой.
Заметим, что на ставке Самострелы происходит рыбалка на трофейного карпа. В этом озере площадью 13 га обитает около 3000 особей карпа весом от 1,5 до 20+ кг и средним весом 7,5 кг. Однако здесь разрешена только спортивная рыбалка, то есть рыб отпускают обратно в водоем.
Напомним, недавно во Львовской области поймали экзотическую "золотую рыбку". Речь идет о редком карпе Кои, декоративной рыбе японского происхождения с яркой окраской и уникальными узорами.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что неподалеку от Украины рыбак поймал 100-килограммового сома. Его фото впечатляют.