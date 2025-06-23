Более полутора тонн рыбы за два дня выловили на одном из ставков Украины (фото)

Здесь водятся карпы до 7,5 кг

В Украине прошел рыболовный турнир, где рыбаки выловили более 1,5 тонны рыбы за двое суток. В сети уже появились фото этого события.

Об этом сообщает канал "Ставок Самострелы". Эти рыболовные соревнования проходят на ставке в с. Самострелы, Корецкий р-н, Ровенская область.

"Спасибо всем участникам, которые присоединились к турниру. Поздравляю победителей. За двое суток поймано 1646 кг рыбы", — говорится в сообщении.

Рыболовный турнир на ставке Самострелы

Поймана рыба на ставке Самострелы

Как сообщили организаторы, этот водоем для спортивной рыбалки функционирует всего год. И за этот период многие рыбаки успели насладиться отдыхом и поставить свой новый рекорд.

В сети уже появились фотографии участников с их уловом. На кадрах видно, что поймали немало крупной рыбы, которую после соревнований отпустили. А во время турнира рыба находилась в специальных натяжных мини-бассейнах с водой.

Участники рыболовного турнира на ставке Самострелы

Рыболовный турнир на ставке Самострелы

Турнир по рыбалке на ставке Самострелы

Турнир по рыбалке на ставке Самострелы

Заметим, что на ставке Самострелы происходит рыбалка на трофейного карпа. В этом озере площадью 13 га обитает около 3000 особей карпа весом от 1,5 до 20+ кг и средним весом 7,5 кг. Однако здесь разрешена только спортивная рыбалка, то есть рыб отпускают обратно в водоем.

Напомним, недавно во Львовской области поймали экзотическую "золотую рыбку". Речь идет о редком карпе Кои, декоративной рыбе японского происхождения с яркой окраской и уникальными узорами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что неподалеку от Украины рыбак поймал 100-килограммового сома. Его фото впечатляют.