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Понад півтори тонни риби за два дні виловили на одному зі ставків України (фото)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Риболовний турнір в Рівненській області Новина оновлена 23 червня 2025, 12:27
Риболовний турнір в Рівненській області. Фото Колаж "Телеграфу"

Тут водяться коропи до 7,5 кг

В Україні пройшов риболовний турнір, де рибалки виловили понад 1,5 т риби за дві доби. У мережі вже з'явились фото цієї події.

Про це повідомляє канал "Ставок Самостріли". Ці риболовні змагання проходять на ставку у с. Самостріли, Корецький р-н, Рівненська область.

"Дякую всім учасникам, що долучились до турніру. Вітаю переможців. За дві доби зловлено 1646 кг риби", — йдеться у повідомленні.

Риболовний турнір на ставку Самостріли
Риболовний турнір на ставку Самостріли
Піймана риба на ставку Самостріли
Піймана риба на ставку Самостріли

Як повідомили організатори, ця водойма для спортивної рибалки функціонує лише рік. І за цей період чимало рибалок встигли насолодитись відпочинком та поставити свій новий рекорд.

У мережі вже з'явились фото учасників з їх уловом. На кадрах видно, що було піймано чимало великої риби, яку після змагань відпустили. А під час них риба перебувала у спеціальних натяжних мінібасейнах.

Учасники риболовного турніру на ставку Самостріли
Учасники риболовного турніру на ставку Самостріли
Риболовний турнір на ставку Самостріли
Риболовний турнір на ставку Самостріли
Турнір з риболовлі на ставку Самостріли
Турнір з риболовлі на ставку Самостріли
Турнір з риболовлі на ставку Самостріли
Турнір з риболовлі на ставку Самостріли

Зауважимо, що на ставку Самостріли відбувається риболовля на трофейного коропа. У цьому озері площею 13 га мешкає близько 3000 особин коропа вагою від 1,5 до 20+ кг і середньою вагою 7,5 кг. Однак тут дозволена лише спортивна риболовля, тобто риб відпускають назад у водойму.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині упіймали екзотичну "золоту рибку". Йдеться про рідкісного коропа Кої, декоративну рибу японського походження з яскравим забарвленням та унікальними візерунками.

Раніше "Телеграф" розповідав, що неподалік від України рибалка спіймав 100-кілограмового сома. Його фото вражають.

Теги:
#Риба #Турнір #Рибалка