Понад півтори тонни риби за два дні виловили на одному зі ставків України (фото)

Тут водяться коропи до 7,5 кг

В Україні пройшов риболовний турнір, де рибалки виловили понад 1,5 т риби за дві доби. У мережі вже з'явились фото цієї події.

Про це повідомляє канал "Ставок Самостріли". Ці риболовні змагання проходять на ставку у с. Самостріли, Корецький р-н, Рівненська область.

"Дякую всім учасникам, що долучились до турніру. Вітаю переможців. За дві доби зловлено 1646 кг риби", — йдеться у повідомленні.

Риболовний турнір на ставку Самостріли

Піймана риба на ставку Самостріли

Як повідомили організатори, ця водойма для спортивної рибалки функціонує лише рік. І за цей період чимало рибалок встигли насолодитись відпочинком та поставити свій новий рекорд.

У мережі вже з'явились фото учасників з їх уловом. На кадрах видно, що було піймано чимало великої риби, яку після змагань відпустили. А під час них риба перебувала у спеціальних натяжних мінібасейнах.

Учасники риболовного турніру на ставку Самостріли

Риболовний турнір на ставку Самостріли

Турнір з риболовлі на ставку Самостріли

Турнір з риболовлі на ставку Самостріли

Зауважимо, що на ставку Самостріли відбувається риболовля на трофейного коропа. У цьому озері площею 13 га мешкає близько 3000 особин коропа вагою від 1,5 до 20+ кг і середньою вагою 7,5 кг. Однак тут дозволена лише спортивна риболовля, тобто риб відпускають назад у водойму.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині упіймали екзотичну "золоту рибку". Йдеться про рідкісного коропа Кої, декоративну рибу японського походження з яскравим забарвленням та унікальними візерунками.

Раніше "Телеграф" розповідав, що неподалік від України рибалка спіймав 100-кілограмового сома. Його фото вражають.