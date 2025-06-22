Целебная грязь, рыбалка и отдых: вот почему стоит посетить этот лиман в Одесской области (фото)
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Это место, где природа сохранила свою первозданность, предлагая посетителям настоящий отдых для души и тела
Тилигульский лиман раскинулся на побережье Черного моря, недалеко от Одессы и Николаева. Это уникальное место сочетает в себе живописные ландшафты, богатую экосистему и возможности для отдыха.
"Телеграф" расскажет, что известно о месте. А также как до него доехать из разных уголков страны.
Тилигуйский лиман поражает своей природной красотой. Здесь встречаются соленые воды лимана с пресной водой рек, создавая особый микроклимат.
Берега водоема окружены камышовыми зарослями, которые служат домом для многочисленных видов птиц. Любители орнитологии смогут наблюдать за пеликанами, цаплями, лебедями и другими представителями пернатых.
Для активного отдыха лиман предлагает отличные условия для рыбалки. Здесь водятся карп, судак, щука и другие виды рыбы. Любители водных видов спорта оценят возможности для каякинга и виндсерфинга на спокойных водах лимана.
Особую ценность представляют лечебные свойства местных грязей и соленой воды. Местные санатории и пансионаты предлагают оздоровительные процедуры, помогающие при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и кожи.
Для семейного отдыха Тулигийский лиман идеально подходит по пологим берегам и неглубоким участкам, безопасным для детей. Чистый воздух и тишина создают идеальные условия для релаксации вдали от городской суеты.
Лучшее время для посещения – с мая по сентябрь, когда температура воды и воздуха наиболее комфортна.
Как добраться до Тилигуйского лимана
Из Одессы
Автомобилем: 45-50 км (около 1 часа)
- По трассе M-15 в направлении Белгород-Днестровского
- Поворот на с.
Общественным транспортом:
- Автобус Одесса — Белгород-Днестровский, остановка "Лебедевка"
- Маршрутка от автовокзала "Привоз"
.Из Киева
Автомобилем: 480 км (5-6 часов)
- По трассе M-05 Киев — Одесса.
- Через Умань, Первомайск в Одессу.
- Дальше как из Одессы.
На поезде + автобус:
- Поезд Киев — Одесса (ночной, 8-9 часов)
- Из Одессы автобусом в лиман
Автобусом:
- Прямой рейс Киев — Белгород-Днестровский
- Время в пути: 7-8 часов
Из Львова
Автомобилем: 650 км (7-8 часов)
- По трассе M-09 в Тернополь.
- M-12 через Винницу до M-05.
- M-05 в Одессу, далее в лиман.
на поезде:
- Поезд Львов – Одесса (12-14 часов).
- Из Одессы в лиман автобусом.
Автобусом:
- Львов – Одесса (10-12 часов).
- Пересадка в Одессе.
С Днепра
Автомобилем: 320 км (4-5 часов)
- По трассе M-04 в Кривой Рог
- Далее M-14 до Николаева.
- M-15 через Очаков в Одессу
на поезде:
- Поезд Днепр — Одесса (6-7 часов)
- Из Одессы автобусом в лиман
Из Харькова
Автомобилем: 520 км (6-7 часов)
- По трассе M-18 до Днепра
- Дали как из Днепра
на поезде:
- Поезд Харьков — Одесса (8-10 часов)
- Из Одессы в лиман
Полезные советы для путешествия
- Рекомендуется бронировать жилье заранее, особенно в высокий сезон.
- При путешествии на автомобиле проверьте состояние дорог и наличие топлива.
- Возьмите с собой солнцезащитные средства и головные уборы.
- Для рыбака требуется лицензия.
- В высокий сезон возможны задержки на дорогах, закладывайте дополнительное время.
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