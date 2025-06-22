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Целебная грязь, рыбалка и отдых: вот почему стоит посетить этот лиман в Одесской области (фото)

Автор
Марина Ищенко
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Автор
Тилигульский лиман
Тилигульский лиман. Фото Коллаж "Телеграф"

Это место, где природа сохранила свою первозданность, предлагая посетителям настоящий отдых для души и тела

Тилигульский лиман раскинулся на побережье Черного моря, недалеко от Одессы и Николаева. Это уникальное место сочетает в себе живописные ландшафты, богатую экосистему и возможности для отдыха.

"Телеграф" расскажет, что известно о месте. А также как до него доехать из разных уголков страны.

Тилигуйский лиман поражает своей природной красотой. Здесь встречаются соленые воды лимана с пресной водой рек, создавая особый микроклимат.

Где Тилигуйский лиман
Тилигуйский лиман на карте

Берега водоема окружены камышовыми зарослями, которые служат домом для многочисленных видов птиц. Любители орнитологии смогут наблюдать за пеликанами, цаплями, лебедями и другими представителями пернатых.

Тилигуйский лиман

Для активного отдыха лиман предлагает отличные условия для рыбалки. Здесь водятся карп, судак, щука и другие виды рыбы. Любители водных видов спорта оценят возможности для каякинга и виндсерфинга на спокойных водах лимана.

Как выглядит Тилигуйский лиман

Особую ценность представляют лечебные свойства местных грязей и соленой воды. Местные санатории и пансионаты предлагают оздоровительные процедуры, помогающие при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и кожи.

Для семейного отдыха Тулигийский лиман идеально подходит по пологим берегам и неглубоким участкам, безопасным для детей. Чистый воздух и тишина создают идеальные условия для релаксации вдали от городской суеты.

Грязи на Тилигуйском лимане

Лучшее время для посещения – с мая по сентябрь, когда температура воды и воздуха наиболее комфортна.

Как добраться до Тилигуйского лимана

Из Одессы

Автомобилем: 45-50 км (около 1 часа)

  • По трассе M-15 в направлении Белгород-Днестровского
  • Поворот на с.

Общественным транспортом:

  • Автобус Одесса — Белгород-Днестровский, остановка "Лебедевка"
  • Маршрутка от автовокзала "Привоз"

.Из Киева

Автомобилем: 480 км (5-6 часов)

  • По трассе M-05 Киев — Одесса.
  • Через Умань, Первомайск в Одессу.
  • Дальше как из Одессы.

На поезде + автобус:

  • Поезд Киев — Одесса (ночной, 8-9 часов)
  • Из Одессы автобусом в лиман

Автобусом:

  • Прямой рейс Киев — Белгород-Днестровский
  • Время в пути: 7-8 часов

Из Львова

Автомобилем: 650 км (7-8 часов)

  • По трассе M-09 в Тернополь.
  • M-12 через Винницу до M-05.
  • M-05 в Одессу, далее в лиман.

на поезде:

  • Поезд Львов – Одесса (12-14 часов).
  • Из Одессы в лиман автобусом.

Автобусом:

  • Львов – Одесса (10-12 часов).
  • Пересадка в Одессе.

С Днепра

Автомобилем: 320 км (4-5 часов)

  • По трассе M-04 в Кривой Рог
  • Далее M-14 до Николаева.
  • M-15 через Очаков в Одессу

на поезде:

  • Поезд Днепр — Одесса (6-7 часов)
  • Из Одессы автобусом в лиман

Из Харькова

Автомобилем: 520 км (6-7 часов)

  • По трассе M-18 до Днепра
  • Дали как из Днепра

на поезде:

  • Поезд Харьков — Одесса (8-10 часов)
  • Из Одессы в лиман

Полезные советы для путешествия

  • Рекомендуется бронировать жилье заранее, особенно в высокий сезон.
  • При путешествии на автомобиле проверьте состояние дорог и наличие топлива.
  • Возьмите с собой солнцезащитные средства и головные уборы.
  • Для рыбака требуется лицензия.
  • В высокий сезон возможны задержки на дорогах, закладывайте дополнительное время.

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Теги:
#Одесская область #Лиман