Целебная грязь, рыбалка и отдых: вот почему стоит посетить этот лиман в Одесской области (фото)

Это место, где природа сохранила свою первозданность, предлагая посетителям настоящий отдых для души и тела

Тилигульский лиман раскинулся на побережье Черного моря, недалеко от Одессы и Николаева. Это уникальное место сочетает в себе живописные ландшафты, богатую экосистему и возможности для отдыха.

"Телеграф" расскажет, что известно о месте. А также как до него доехать из разных уголков страны.

Тилигуйский лиман поражает своей природной красотой. Здесь встречаются соленые воды лимана с пресной водой рек, создавая особый микроклимат.

Тилигуйский лиман на карте

Берега водоема окружены камышовыми зарослями, которые служат домом для многочисленных видов птиц. Любители орнитологии смогут наблюдать за пеликанами, цаплями, лебедями и другими представителями пернатых.

Тилигуйский лиман

Для активного отдыха лиман предлагает отличные условия для рыбалки. Здесь водятся карп, судак, щука и другие виды рыбы. Любители водных видов спорта оценят возможности для каякинга и виндсерфинга на спокойных водах лимана.

Как выглядит Тилигуйский лиман

Особую ценность представляют лечебные свойства местных грязей и соленой воды. Местные санатории и пансионаты предлагают оздоровительные процедуры, помогающие при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и кожи.

Для семейного отдыха Тулигийский лиман идеально подходит по пологим берегам и неглубоким участкам, безопасным для детей. Чистый воздух и тишина создают идеальные условия для релаксации вдали от городской суеты.

Грязи на Тилигуйском лимане

Лучшее время для посещения – с мая по сентябрь, когда температура воды и воздуха наиболее комфортна.

Как добраться до Тилигуйского лимана

Из Одессы

Автомобилем: 45-50 км (около 1 часа)

По трассе M-15 в направлении Белгород-Днестровского

Поворот на с.

Общественным транспортом:

Автобус Одесса — Белгород-Днестровский, остановка "Лебедевка"

Маршрутка от автовокзала "Привоз"

.Из Киева

Автомобилем: 480 км (5-6 часов)

По трассе M-05 Киев — Одесса.

Через Умань, Первомайск в Одессу.

Дальше как из Одессы.

На поезде + автобус:

Поезд Киев — Одесса (ночной, 8-9 часов)

Из Одессы автобусом в лиман

Автобусом:

Прямой рейс Киев — Белгород-Днестровский

Время в пути: 7-8 часов

Из Львова

Автомобилем: 650 км (7-8 часов)

По трассе M-09 в Тернополь.

M-12 через Винницу до M-05.

M-05 в Одессу, далее в лиман.

на поезде:

Поезд Львов – Одесса (12-14 часов).

Из Одессы в лиман автобусом.

Автобусом:

Львов – Одесса (10-12 часов).

Пересадка в Одессе.

С Днепра

Автомобилем: 320 км (4-5 часов)

По трассе M-04 в Кривой Рог

Далее M-14 до Николаева.

M-15 через Очаков в Одессу

на поезде:

Поезд Днепр — Одесса (6-7 часов)

Из Одессы автобусом в лиман

Из Харькова

Автомобилем: 520 км (6-7 часов)

По трассе M-18 до Днепра

Дали как из Днепра

на поезде:

Поезд Харьков — Одесса (8-10 часов)

Из Одессы в лиман

Полезные советы для путешествия

Рекомендуется бронировать жилье заранее, особенно в высокий сезон.

При путешествии на автомобиле проверьте состояние дорог и наличие топлива.

Возьмите с собой солнцезащитные средства и головные уборы.

Для рыбака требуется лицензия.

В высокий сезон возможны задержки на дорогах, закладывайте дополнительное время.

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