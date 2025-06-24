Одружилися у засланні та прожили разом понад 30 років: що відомо про дружину Вʼячеслава Чорновола

Атена вела активну поетичну та громадську діяльність

Відомий український політик і громадський діяч В'ячеслав Чорновіл був одружений з Атеною-Святомирою Пашко. Вона стала третьою офіційною обраницею, з якою дисидент був у шлюбі аж до своєї загибелі.

"Телеграф" розкаже, що відомо про Атену-Святомиру Пашко, чим вона займалась і де поховали.

Що відомо про дружину В'ячеслава Чорновола

Майбутня поетеса народилася в селі Бистриця, що на Львівщині, у 1931 році. Її батько був учителем німецької мови та історії Стародавнього світу. Саме він вирішив назвати доньку на честь давньогрецької богині мудрості Атени (Афіни). Натомість ім'я Святомира обрали для хрещення у церкві.

У школі Атена захоплювалась українською мовою та літературою. Утім, батько знав, що багатьох борців за мову відправляли на Сибір, тож порадив доньці вступати до Львівського лісотехнічного інституту. Там вона опанувала фах інженера-хіміка.

Атена Пашко, фото "Збруч"

Певний час Пашко працювала у Самборі та Бориславі, а згодом перебралась до Львова. Там вона працювала в університеті та підтримувала контакти з діячами-шістдесятниками. Атена підтримувала репресованих українських діячів, через що її твори забороняли друкувати.

Пашко оголошували догани та проводили обшуки в її будинку через проукраїнську позицію. А за те, що вона підписала звернення до Верховного Суду УРСР із вимогою скасувати вирок поетесі Вероніці Морозовій, звільнили з роботи. За Атеною постійно стежили співробітники КДБ.

Атена перебувала під наглядом КДБ, фото 4studio.com.ua

З В’ячеславом Чорноволом Атена познайомилась, перебуваючи у гостях Івана Світличного. Вони одружилися у 1969 році, коли Чорновіл перебував на засланні в Якутії. Пашко долучалась до друку підпільного часопису "Українського вісника".

Чорновіл побрався з Пашко у 1969, фото з мережі

У 80-х Атена активно займалась відродженням Союзу українок. У 90-х на установчому з'їзді жінку обрали головою організації. Також вона публікувалась за кордоном — "На перехрестях" у Мюнхені та "На вістрі свічки" у Балтиморі.

Пашко видавала поетичні збірки, фото ridna.ua

Після загибелі Чорновола у 1999 році Пашко продовжила поширювати його проукраїнські ідеї. Її називали берегинею Народного Руху України.

Могила Атени-Святомири Пашко

Дружина Чорновола померла у 2012 році у Києві. Їй було 80 років. Пашко поховали в одній могилі з чоловіком на Байковому кладовищі. Місце поховання розташоване на центральній алеї, на ділянці № 1.

Могила Чорновола і Пашко, фото Тетяни Асадчевої

Атені виготовили пам'ятник, який складається з барельєфу у профіль та аркушів паперу, що нагадує про її творчу діяльність. Також частиною меморіалу є гілля калини, яке оточує основну частину пам'ятника.

Могила Пашко, фото "Вікіпедія"

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має могила громадського діяча та політика В'ячеслава Чорновола. У його випадкову смерть ніхто не вірив.