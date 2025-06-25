Запроданка не появляется с мужем на публике

Певица Анна Асти, которая молчит о войне и выступает в России, вероятно, разошлась со своим мужем и концертным директором Станиславом Юркиным. В последнее время пара вообще не появляется вместе, в частности мужа не было на дне рождения запроданки.

На днях исполнительница отпраздновала свое 35-летие в кругу родных, близких и друзей. На день рождения предательницы приехала ее мама, а также было много артистов-путинистов, в частности, Филипп Киркоров, Владимир Пресняков, Егор Крид и другие. Вероятно, торжество проходило в стране-оккупанта, учитывая большое количество российских певцов. Избранника Анны, Станислава Юркина, на дне рождения не было. Асти сказала, что муж плохо себя чувствует, поэтому остался дома.

Асти спела с Пресняковым и мамой на дне рождения

На дне рождения Асти был Киркоров

Отсутствие мужа на празднике еще больше подогрело слухи о разводе супругов. Этому предшествовал интимный скандал, в который попала Асти. Еще зимой 2024 года в сеть слили интимные фото и видео исполнительницы, на которых она позирует голой.

В сеть слили обнаженные фото Асти, фото из сети

Артистка объясняла, что в течение полугода ее шантажировали сливом фотографий и требовали большую сумму. Мошенники получили фото, сломав ее телефон. Предательница отмечала, что эти кадры делала для своего мужа. Также артистка говорила, что на появившемся в сети пикантном видео была не она.

Асти и Юркин поженились в 2019 году, фото из сети

После этого Юркина видели на острове Бали на концерте Моргенштерна. Говорили, что он был там с неизвестной девушкой. С этого момента в прессе писали о сложных отношениях супругов. Были слухи, что они находятся на грани развода.

Асти и Юркин имеют сложные отношения, фото из сети

В последние месяцы ни Анна, ни Станислав, не распространяют новых фото вместе. К тому же, их давно не видели вместе на публике. Поэтому есть вероятность, что они разошлись.

Асти не показывается с мужем в последнее время, фото из сети

Ранее "Телеграф" рассказывал о втором муже предательнице Ани Лорак. Он является африканским шаманом.