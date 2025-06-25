После слива интимных фото: предательницу Анну Асти бросил муж
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Запроданка не появляется с мужем на публике
Певица Анна Асти, которая молчит о войне и выступает в России, вероятно, разошлась со своим мужем и концертным директором Станиславом Юркиным. В последнее время пара вообще не появляется вместе, в частности мужа не было на дне рождения запроданки.
На днях исполнительница отпраздновала свое 35-летие в кругу родных, близких и друзей. На день рождения предательницы приехала ее мама, а также было много артистов-путинистов, в частности, Филипп Киркоров, Владимир Пресняков, Егор Крид и другие. Вероятно, торжество проходило в стране-оккупанта, учитывая большое количество российских певцов. Избранника Анны, Станислава Юркина, на дне рождения не было. Асти сказала, что муж плохо себя чувствует, поэтому остался дома.
Отсутствие мужа на празднике еще больше подогрело слухи о разводе супругов. Этому предшествовал интимный скандал, в который попала Асти. Еще зимой 2024 года в сеть слили интимные фото и видео исполнительницы, на которых она позирует голой.
Артистка объясняла, что в течение полугода ее шантажировали сливом фотографий и требовали большую сумму. Мошенники получили фото, сломав ее телефон. Предательница отмечала, что эти кадры делала для своего мужа. Также артистка говорила, что на появившемся в сети пикантном видео была не она.
После этого Юркина видели на острове Бали на концерте Моргенштерна. Говорили, что он был там с неизвестной девушкой. С этого момента в прессе писали о сложных отношениях супругов. Были слухи, что они находятся на грани развода.
В последние месяцы ни Анна, ни Станислав, не распространяют новых фото вместе. К тому же, их давно не видели вместе на публике. Поэтому есть вероятность, что они разошлись.
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