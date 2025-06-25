Після зливу інтимних фото: зрадницю Анну Асті кинув чоловік
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Запроданка не з'являється з чоловіком на публіці
Співачка Анна Асті, яка мовчить про війну та виступає в Росії, ймовірно, розійшлась зі своїм чоловіком та концертним директором Станіславом Юркіним. Останнім часом пара взагалі не з'являється разом, зокрема чоловіка не було на дні народженні запроданки.
Днями виконавиця відсвяткувала своє 35-річчя у колі рідних, близьких і друзів. На день народження зрадниці приїхала її мама, а також було багато артистів-путіністів, зокрема Філіп Кіркоров, Володимир Пресняков, Єгор Крід та інші. Ймовірно, торжество відбувалося у країні-окупантці, зважаючи на велику кількість російських співаків. Утім, обранця Анни, Станіслава Юркіна, на дні народженні не було. Асті сказала, що чоловік погано себе почуває, тому залишився вдома.
Відсутність чоловіка на святі ще більше підігріла чутки про розлучення подружжя. Цьому передував інтимний скандал, в який потрапила Асті. Ще взимку 2024 року в мережу злили інтимні фото та відео виконавиці, на яких вона позує оголеною.
Артистка пояснювала, що протягом пів року її шантажували зливом світлин і вимагали велику суму. Шахраї отримали фото, зламавши її телефон. Зрадниця зазначала, що ці кадри робила для свого чоловіка. Також артистка казала, що на пікантному відео, яке з'явилось у мережі, була не вона.
Після цього Юркіна бачили на острові Балі на концерті Моргенштерна. Подейкували, що він був там з невідомою дівчиною. З цього моменту у пресі писали про складні стосунки подружжя. Були чутки, що вони перебувають на межі розлучення.
Упродовж останніх місяців ні Анна, ні Станіслав, не поширюють нових фото разом. До того ж їх давно не бачили разом на публіці. Тому є ймовірність, що вони розійшлися.
Раніше "Телеграф" розповідав про другого чоловіка зрадниці Ані Лорак. Він є африканським шаманом.