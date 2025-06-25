Після зливу інтимних фото: зрадницю Анну Асті кинув чоловік

Запроданка не з'являється з чоловіком на публіці

Співачка Анна Асті, яка мовчить про війну та виступає в Росії, ймовірно, розійшлась зі своїм чоловіком та концертним директором Станіславом Юркіним. Останнім часом пара взагалі не з'являється разом, зокрема чоловіка не було на дні народженні запроданки.

Днями виконавиця відсвяткувала своє 35-річчя у колі рідних, близьких і друзів. На день народження зрадниці приїхала її мама, а також було багато артистів-путіністів, зокрема Філіп Кіркоров, Володимир Пресняков, Єгор Крід та інші. Ймовірно, торжество відбувалося у країні-окупантці, зважаючи на велику кількість російських співаків. Утім, обранця Анни, Станіслава Юркіна, на дні народженні не було. Асті сказала, що чоловік погано себе почуває, тому залишився вдома.

Асті заспівала з Пресняковим і мамою на дні народження

На дні народженні Асті був Кіркоров

Відсутність чоловіка на святі ще більше підігріла чутки про розлучення подружжя. Цьому передував інтимний скандал, в який потрапила Асті. Ще взимку 2024 року в мережу злили інтимні фото та відео виконавиці, на яких вона позує оголеною.

У мережу злили оголені фото Асті, фото з мережі

Артистка пояснювала, що протягом пів року її шантажували зливом світлин і вимагали велику суму. Шахраї отримали фото, зламавши її телефон. Зрадниця зазначала, що ці кадри робила для свого чоловіка. Також артистка казала, що на пікантному відео, яке з'явилось у мережі, була не вона.

Асті та Юркін одружилися у 2019 році, фото з мережі

Після цього Юркіна бачили на острові Балі на концерті Моргенштерна. Подейкували, що він був там з невідомою дівчиною. З цього моменту у пресі писали про складні стосунки подружжя. Були чутки, що вони перебувають на межі розлучення.

Асті та Юркін мають складні стосунки, фото з мережі

Упродовж останніх місяців ні Анна, ні Станіслав, не поширюють нових фото разом. До того ж їх давно не бачили разом на публіці. Тому є ймовірність, що вони розійшлися.

Асті не показується з чоловіком останнім часом, фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав про другого чоловіка зрадниці Ані Лорак. Він є африканським шаманом.