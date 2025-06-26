Купити квиток на поїзд неможливо. Українці розкрили секрет, як обійти систему - маєте лічені хвилини

Українка тиждень полювала на квиток на поїзд — що вона дізналася

Квитки на поїзди в Україні зараз купити проблематично. Українці масово скаржаться на цю проблему з початком літнього сезону.

Користувачка TikTok з ніком rufilinova1 розповіла, що вона тиждень буквально полювала на квитки з Кривого Рогу до Львова. Квитків немає на жодну дату.

"Вони не з'являються ні о 8 ранку, ні о 8 вечора, ні посеред дня", — розповіла українка.

За її словами, її мама (для якої й намагаються купити квиток) запитала касира на вокзалі Кривого Рогу, чому неможливо купити квиток. Касир відповіла жінці, що їх викуповують перекупщики, коли відкривається сезон.

"Тому що, цитую: ви ж розумієте, що квитки будуть купувати за будь-які гроші, тому що людям потрібно дістатися", — описала ситуацію дівчина.

В коментарях зауважили, що перекупники нібито не можуть купити квитки, адже в них вказується прізвище пасажира. Проте інші пасажири відповіли, що це не так, їм вдається купити квитки лише через цих "посередників". Від безвиході люди просять контакти перекупників.

В мережі поділилися "лайфхаком", як "вполювати" квитки

Коментатори активно підтримали авторку відео. Багато хто також скаржиться на великі труднощі з купівлею квитків.

"Я зараз зайшла на сайт, просто в шоці. З Запоріжжя до Львова йде 7 поїздів, на 3 тижня вперед немає ні одного квитка. Це як? В мене все місто виїжджає, а я не знаю", "Коли купуєш немає квитків а коли сідаєш у потяг вагони пусті", — пишуть в мережі.

Пасажири з досвідом поділилися секретом, як все ж купити квиток на поїзд. За їхніми словами, шанс є рівно за 20 днів до дати поїздки рівно о 8:00. Інколи вже о 8:15 квитків вже немає. Деякі люди навіть користуються будильником, щоб не проґавити хвилини, коли є хоч якась ймовірність купити квиток.

"Єдина можливість купити квиток рівно за 20 днів до поїздки о 8:00", "Треба купляти квитки за 20 днів. Ми спланували на 10 липня, я в 8 ранку спокійно забронювала, але вони продались буквально за 20 хв майже всі", "Я часто їжджу Львів-Київ … і встановила певні правила 1) встановлюю будильник за 20 днів до дати мандрівки на 8 ранку, саме в цей час викидає Укрзалізниця квитки", — діляться досвідом пасажири.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому неможливо купити квитки на поїзд до Сум після 5 липня. Люди стривожилися, що частину поїздів до цього міста скасовують.