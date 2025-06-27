"Тишина молитвы имеет силу оружия": вице-спикер Елена Кондратюк приняла участие в украинско-польском молитвенном завтраке

Мероприятие прошло при участии украинских и польских политических деятелей и представителей религиозных организаций

Заместитель главы Верховной Рады Украины Елена Кондратюк приняла участие в совместном молитвенном завтраке, впервые организованном в Сейме Польши. Завтрак прошел при участии украинских и польских политических деятелей и представителей религиозных организаций.

Вице-спикер выступила с речью, подчеркнув общие христианские и человеческие ценности, объединяющие Украину и Польшу. Она напомнила слова Иоанна Павла II: "Мир — это не только отсутствие войны. Это обязанность. Обязанность справедливости, солидарности и милосердия".

"Мы живем во времена, когда молитва — это не просто слова. Тишина молитвы имеет силу оружия. Это способ сохранить человечность в нечеловеческих обстоятельствах. Справедливость. Солидарность. Милосердие. Эти слова — очень про сегодня. Про Украину и про Польшу. Про Украину и про Европу. Про то, как важно быть людьми, даже когда очень трудно. Про гуманность", — подчеркнула вице-спикер Елена Кондратюк.

Она также отметила важность уважения к настоящему и прошлому через примирение и диалог.

"Диалог может сложиться только — если иметь общие ценности. Диалог лечит раны — как метко называется книга Блаженнейшего Украинской грекокатолической церкви Святослава. У нас общие ценности. Это ценность человеческой жизни, защиты самых слабых, детей, пожилых людей, тех, кто из-за войны потерял все, но оставил в себе веру. Это уважение к правде и к свободе", — подчеркнула Елена Кондратюк.

Заместитель главы Верховной Рады также обратила внимание всех присутствующих, что сегодня Украина платит "страшную цену за безопасность Польши и Европы и за общие ценности, когда ежедневно на наши головы летят ракеты агрессора". Она напомнила, что за время полномасштабного вторжения Россия убила 637 украинских детей и ранила 2036.

"Россия похищает, милитаризует и учит наших детей ненавидеть Украину. На временно оккупированных территориях находится 1,6 млн украинских детей. Я призываю задуматься над тем, что сейчас чувствует украинский ребенок, которому не дают говорить, учиться и молиться на родном языке! Ведь и молиться тоже! Потому что украинские церкви запрещены на временно оккупированных территориях", — обратила внимание Елена Кондратюк.

В своем выступлении вице-спикер привела еще одну красноречивую цифру: Россия разрушила или повредила в Украине 600 культовых сооружений разных конфессий и убила 40 священников и пасторов. По ее словам, символично, что молитвенный завтрак в Варшаве прошел в очередную годовщину визита Папы Иоанна Павла II в Украину. Среди его цитат и обращений к украинцам были пророческие слова: "Свобода требует сильной, ответственной и зрелой совести. Свобода требовательна, и определенным образом стоит больше, чем неволя".

"Украина держит на себе не только границу, но и цивилизационный выбор. Украина платит огромную цену за свою Независимость и безопасность Европы, и об этом не стоит забывать", — убеждена Елена Кондратюк.

Заместитель главы Верховной Рады поблагодарила всех участников молитвенного завтрака "за общую молитву, за общую веру в жизнь. Потому что верить в жизнь, несмотря ни на что — это уже победа".

Елена Кондратюк также выразила признательность главе Комитета по иностранным делам Сейма Польши Павелу Ковалю за приглашение и организацию мероприятия.