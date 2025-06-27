"Тиша молитви має силу зброї": віцеспікерка Олена Кондратюк взяла участь в українсько-польському молитовному сніданку

Захід відбувся за участі українських і польських політичних діячів та представників релігійних організацій

Заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк взяла участь у спільному молитовному сніданку, вперше організованому в Сеймі Польщі. Сніданок відбувся за участі українських і польських політичних діячів та представників релігійних організацій.

Віцеспікерка виступила з промовою, акцентувавши на спільних християнських і людських цінностях, які об’єднують Україну та Польщу. Вона нагадала слова Івана Павла ІІ: "Мир — це не тільки відсутність війни. Це обов’язок. Обов’язок справедливості, солідарності й милосердя".

"Ми живемо в часи, коли молитва — це не просто слова. Тиша молитви має силу зброї. Це спосіб втримати людяність у нелюдських обставинах. Справедливість. Солідарність. Милосердя. Ці слова — дуже про сьогодні. Про Україну і про Польщу. Про Україну і про Європу. Про те, як важливо бути людьми, навіть коли дуже важко. Про гуманність", — підкреслила віцеспікерка Олена Кондратюк.

Вона також відзначила важливість поваги до теперішнього і минулого через примирення та діалог.

"Діалог може скластись лише — якщо мати спільні цінності. Діалог лікує рани – як влучно називається книга Блаженнішого Української греко-католицької церкви Святослава. Ми маємо спільні цінності. Це цінність людського життя, захисту найслабших, дітей, літніх людей, тих, які через війну втратили все, але залишили в собі віру. Це також повага до правди й до свободи", — наголосила Олена Кондратюк.

Заступниця голови Верховної Ради також звернула увагу всіх присутніх, що сьогодні Україна платить "страшну ціну за безпеку Польщі і Європи і за спільні цінності, коли щодня на наші голови летять ракети агресора". Вона нагадала, що за час повномасштабного вторгнення росія вбила 637 українських дітей і поранила 2036.

"Росія викрадає, мілітаризує і вчить наших дітей ненавидіти Україну. На тимчасово окупованих територіях знаходиться 1,6 млн українських дітей. Я закликаю задуматись над тим – що зараз відчуває українська дитина, якій не дають говорити, навчатись і молитись рідною мовою! Так і молитись теж! Бо Українські церкви заборонені на тимчасово окупованих територіях", — звернула увагу Олена Кондратюк.

У своєму виступі віцеспікерка навела ще одну красномовну цифру: Росія зруйнувала або пошкодила в Україні 600 культових споруд різних конфесій та вбила 40 священників та пасторів. За її словами, символічно, що молитовний сніданок у Варшаві відбувся в чергову річницю візиту Папи Івана Павла II в Україну. Серед його цитат і звернень до українців були пророчі слова: "Свобода вимагає сильного, відповідального й зрілого сумління. Свобода вимоглива, і в певний спосіб коштує більше, ніж неволя".

"Україна тримає на собі не тільки кордон, а й цивілізаційний вибір. Україна сплачує величезну ціну за свою Незалежність та безпеку Європи і про це не варто забувати", — переконана Олена Кондратюк.

Заступниця голови Верховної Ради подякували всім учасникам молитовного сніданку "за спільну молитву, за спільну віру в життя. Бо вірити в життя попри все — це вже перемога".

Олена Кондратюк також висловила вдячність голові Комітету із закордонних справ Сейму Польщі Павелу Ковалю за запрошення і організацію заходу.