Что будет, если забыть телефон в машине на СТО? Появилось смешное видео

Курьез произошел в Луцке

Одна из украинских СТО (станций технического обслуживания) рассмешила сеть своим креативным видео, набравшим тысячи просмотров. Мужчины показали, что происходит с телефоном клиента, когда он забывает его в мастерской.

Соответствующее видео было опубликовано СТО в Луцке в Tik Tok. Заметим, что видео несет развлекательный характер и создано для поднятия настроения.

"Несколько теплых фото, воспоминаний для клиента", — говорится в подписи под видео.

В ролике мужчина показывает, что происходит с телефоном клиента, если он забывает его в машине и оставляет ее в мастерской. Команда СТО на память оставляет кучу фото и видео в галерее клиента. На видео мужчины танцевали смешные танцы, повторяли тренды и делали забавные фото.

В то же время, пользователи в сети оценили этот юмор. Большинство писали, что креативный подход команды поражает и радует. Кто-то даже жалел, что эта СТО есть только в Луцке. В основном люди смеялись и шутили о том, что таким образом клиенты будут постоянно "забывать" свои телефоны в авто.

Напомним, недавно пакет АТБ стал мемом после концерта Imagine Dragons в Чехии. Ведь одна из посетивших мероприятие украинок придумала оригинальный способ, как быстро найти в толпе земляков — она подняла вверх зеленый пакет АТБ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Одессе заметили женщину с необычным пассажиром в детской коляске. Курьезное видео насмешило сеть.