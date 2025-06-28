Не віддавайте цю землю бур'янам. Що посадити після викопування часнику

Настав час викопувати часник

Що посадити на місці часнику — питання, яке стоїть зараз перед багатьма городниками. Зрозуміти, що настав час викопувати цю культуру, допоможуть дві ознаки.

У Facebook-групі "Затятий дачник" одна з її членкинь запитала, що посадити на місці, яке звільнилося від часнику. Люди діляться своїм досвідом та дають поради.

Що можна посадити на місці, що звільнилося після викопування часнику

Городники радять такі культури:

Редиска

Редька

Пізні сорти пекінської капусти

Огірки

Морква

Чорна редька

Дайкон

Квасоля звичайна, квасоля спаржева

Салат, кріп

Кукурудза

Горох

Помідори з вкорінених пасинків

Сидерати, щоб відновити ґрунт

Можна "дати землі відпочити", але її треба захистити від бур'янів. Щоб на наступний рік ґрунт відновився, покращилася його структура, ділянку, що звільнилася від часнику, засівають сидератами. Сидерати — це рослини, які оздоровлюють ґрунт, найкраще природне добриво.

Гірчиця біла - поширений та ефективний сидерат

Це швидкорослі однорічні культури. Після того, як вони виростуть, рослини можна скосити та залишити на поверхні, щоб захистити ділянку від промерзання. Більш поширений варіант — закопати й збагатити землю корисними речовинами. Коріння рослин перегниє та покращить структуру ґрунту.

Які сидерати можна посіяти на ділянці після часнику:

Гірчиця біла — один з найкращих варіантів, швидко росте, покращує структуру ґрунту і відлякує шкідників

Редька олійна — швидко нарощує зелену масу, розпушує ґрунт

Рапс ярий — добре розвивається в літній період

Люпин однорічний — збагачує ґрунт азотом, має потужну кореневу систему

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