Не упустите этот момент. Дачники назвали два признака, что пора выкапывать чеснок

Если упустить момент, урожай может погибнуть

Опытные огородники рассказали, как понять, что пришло время выкапывания чеснока. Если не сделать этого вовремя, головки могут распасться, вкусовые свойства чеснока ухудшатся.

Если оставить чеснок в земле, когда он уже созрел, может начаться вторичный рост. Также может развиться серая гниль, которая может уничтожить весь урожай.

Как понять, что пора выкапывать чеснок

То, что время собирать чеснок настало, можно понять по засыхающим листьям. Когда три нижних листа засохли, а четвертый также почти сухой, значит пришло время собирать урожай, рассказали на Facebook-странице "Затятий дачник".

Еще один признак зрелости чеснока – стрелки. Обычно их срезают, но некоторые огородники специально оставляют одну "контрольную стрелку". Стрелки на чесноке сначала закрученные, но по мере роста растения их стебель выпрямляется. Когда он становится полностью прямым — чеснок нужно выкапывать.

Что нужно сделать перед выкапыванием чеснока

Хотя бы за две недели, а можно и раньше, перед выкапыванием нужно прекратить полив чеснока. Если этого не сделать, урожай может сгнить во время хранения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем удобрить чеснок — он нуждается в нескольких подкормках в течение роста. Это не только сделает головки крупными, но и повысит их качество и устойчивость к болезням.