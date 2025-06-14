Спасти урожай свеклы помогут несколько секретов

Три причины, почему у свеклы желтеют листья и как бороться с проблемами

Пока украинцы высевают новую свеклу, чтобы она хорошо лежала зиму, раньше высаженные посевы этого овоща страдают. В сети жалуются — листья свеклы сохнут, желтеют и скручиваются.

Причин тому может быть несколько, от вредителей до проблем с поливом. "Телеграф" разберет три распространенных причины и как спасти урожай.

Неправильный полив

Поливать свеклу нужно 1-2 раза в неделю примерно 15 литров воды на квадратный метр. Если жара или полив более редок – нужно увеличивать количество воды, если же солнца и тепла нет – сократить. Важно поливать так, чтобы вода не попадала на листья и стебли. Она должна быть не холодной и желательно отстоянной.

Недостаток питательных веществ

Свекла — не самая требовательная к почвам, но если ее не подкармливать, хорошего урожая не будет. Подкармливать свеклу нужно 2-3 раза за сезон:

Первая подкормка – на этапе двух листьев: коровяк (1:8) или птичий помет (1:12) в воде.

Вторая — когда ботва начинает смыкаться: сухие органические удобрения с калием и фосфором.

Третья – во время плодоношения: жидкий раствор древесной золы (1:10).

Полезно также добавлять солевую подкормку — 1 столовая ложка соли на 10 литров воды. Натрий вносят в начале и в конце лета. Если листья становятся мелкими, удлиненными и желтеют — это, вероятно, азотное голодание. Но и с азотом не переборщите — свекла не любит крайностей. Избегайте химии и свежего навоза — они могут сделать корнеплоды непригодными для еды.

Чем болеет свекла

Если проблема не в удобрениях или поливе, может потребоваться химическая обработка. Некоторые болезни не вылечить, например желтуху, когда средняя и нижняя часть листьев желтеют. Избежать ее поможет только профилактика.

Пожелтение листьев может вызвать ложная мучнистая роса. Затем они скручиваются и покрываются налетом. Ее вызывает грибок, который любит сильную влажность и прохладу – таких условий нужно избегать. Пораженные растения нужно удалить, а здоровые можно обработать фунгицидами. В качестве фунгицида также часто используют бордоскую жидкость — водный раствор извести и медного сульфата. Также обрабатывают семена.

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