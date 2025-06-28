Домашние или магазинные? Какие яйца лучше покупать и как определять их свежесть

Натуральные не значит безопасные

Многие люди предпочитают покупать так называемые домашние яйца на рынках, чем продукт из супермаркета. Однако не сертифицированные яйца "от бабушек" могут представлять опасность.

"Телеграф" расскажет, где лучше покупать яйца и как проверять их свежесть без дополнительных средств. Заметим, что все яйца во время продажи должны иметь маркировку с указанной категорией.

Где лучше покупать яйца

Самым безопасным местом для покупки яиц считаются супермаркеты или магазины, ведь там любая продукция проходит ветеринарно-санитарную экспертизу и имеет соответствующие документы. На рынках домашние яйца обычно не имеют документов, подтверждающих их безопасность.

Яйца могут быть источником сальмонеллеза, туберкулеза, ботулизма и т.д. Все эти болезни опасны для человека, особенно детей и беременных. Покупка не сертифицированных продуктов под видом "их натуральности" может представлять немалую опасность.

Многие считают, что яйца "от бабушки" полезнее, ведь они натуральные. Однако яйца из птицефабрик или ферм имеют больше питательных веществ, ведь там кур кормят сбалансированными кормами. Домашняя птица не получает весь комплекс нужных элементов, а также обычно не вакцинируется от болезней.

Выходит, что покупка яиц на стихийных или домашних рынках может угрожать инфицированием человеку. Поэтому такие яйца запрещено употреблять сырыми (даже с жидким желтком) детям и беременным.

Как определить свежесть яиц

Для определения свежести яйца нужно погрузить его в воду в стакане или в миске. Если яйцо лежит на дне горизонтально – оно свежее. Если же частично касается дна — яйцо уже долго храниться, но его еще можно есть. А вот если полностью всплывает вверх – оно уже испорчено.

Добавим, что яйца должны иметь маркировку, в которой указана их категория. В Украине в продаже есть "Д" — диетические, то есть ультрасвежие яйца и "С" — столовые яйца, им уже более недели.

Категории яиц

Категорию яиц по размеру:

М – мелкие (от 35 до 44,9 г);

2 — вторая категория (от 45 до 53 г);

1 – первая категория (от 53 до 63 г);

0 – высшая категория (от 63 до 73 г);

В – отборные (выше 73 г).

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой сыр и почему нельзя давать детям. Его также запрещают употреблять беременным.