Домашні чи магазинні? Які яйця краще купувати та як визначати їхню свіжість

Натуральні не означає безпечні

Чимало людей надають перевагу так званим домашнім яйцям на ринках, аніж продукту з супермаркету. Проте не сертифіковані яйця "від бабусь" можуть нести небезпеку.

"Телеграф" розповість, де краще купувати яйця та як перевіряти їх свіжість без додаткових засобів. Зауважимо, що усі яйця під час продажу повинні мати маркування з зазначеною категорією.

Де краще купувати яйця

Найбезпечнішим місцем для покупки яєць вважаються супермаркети чи магазини, адже там будь-яка продукція харчування проходить ветеринарно-санітарну експертизу та має відповідні документи. На ринках домашні яйця зазвичай не мають документів, які підтверджують їхню безпечність.

Яйця можуть буди джерелом сальмонельозу, туберкульозу, ботулізму тощо. Усі ці хвороби небезпечні для людини, а особливо дітей та вагітних. Купування не сертифікованих продуктів під виглядом "їх натуральності" може нести чималу небезпеку.

Багато людей вважають, що яйця "від бабусі" корисніші, адже вони натуральні. Проте яйця з птахофабрик чи ферм мають більше поживних речовин, адже там курей годують збалансованими кормами. Домашня ж птиця не отримує весь комплекс потрібних елементів, а також зазвичай не вакцинується від хвороб.

Виходить, що покупка яєць на стихійних чи домашніх ринках може загрожувати інфікуванням людини. Саме тому такі яйця заборонено вживати сирими (навіть з рідким жовтком) дітям та вагітним.

Як визначити свіжість яєць

Для визначення свіжості яйця треба занурити його у воду у стакані чи мисці. Якщо яйце лежить на дні горизонтально — воно свіже. Якщо ж тільки частково торкається дна — яйце вже довго зберігається, але його ще можна їсти. А ось якщо повністю спливає догори — воно вже зіпсоване.

Додамо, що яйця повинні мати маркування, де вказана їх категорія. В Україні у продажу є "Д" — дієтичні, тобто ультрасвіжі яйця та "С" — столові яйця, їм уже понад тиждень.

Категорії яєць

Категорію яєць за розміром:

М — дрібні (від 35 до 44,9 г);

2 — друга категорія (від 45 до 53 г);

1 — перша категорія (від 53 до 63 г);

0 — вища категорія (від 63 до 73 г);

В — відбірні (вище 73 г).

Раніше "Телеграф" розповідав, який сир і чому не можна давати дітям. Його також забороняють вживати вагітним.