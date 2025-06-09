Никогда не покупайте такое мясо в магазине. Как быть уверенным, что оно точно свежее
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Четыре признака, на которые следует обратить внимание
С началом летнего сезона все больше вопросов возникает по выбору качественного, а главное свежего мяса. Особенно это касается приготовления шашлыков или стейков.
"Телеграф" расскажет, как быстро выбрать качественное мясо прямо на прилавке и на что надо обращать внимание. Заметим, что качество уже маринованного мяса или фарша сложно определить без дополнительных тестов.
Как выбрать свежее мясо
Любое мясо в зависимости от вида имеет свои особенности, но есть несколько универсальных пунктов, по которым следует определять свежесть. Среди них: цвет, влажность, запах, состояние жира, осязание.
Цвет
Свежая свинина должна быть розовой, говядина – алой, а курятина – бледно-розовой. Если мясо тусклое или темное, это указывает на его несвежесть. Кроме того, свежее мясо имеет умеренный блеск, а его отсутствие указывает на длительное пребывание на воздухе.
На ощупь
Свежее мясо на ощупь умеренно влажное и упругое. Наличие липкой слизи указывает на то, что сырье залежалось на прилавке. Упругость мяса проверяется нажатием на него, если ямка исчезает через несколько секунд — мясо свежее.
Запах
Свежее мясо имеет характерный умеренный запах. Наличие сладковатого, кисловатого или тухлого запаха свидетельствует о порче сырья.
Жир
У свежего мяса жир белый или розовый. Желтый жир может быть признаком длительного хранения мяса или того, что животное было старое.
Заметим, что определить все вышеперечисленные признаки у размороженного мяса невозможно. Ведь замораживание и размораживание оказывают влияние на структуру сырья, что сразу заметно.
Также маринованное, особенно упакованное мясо, может иметь сомнительное качество. Ведь маринад предназначен не только для улучшения вкуса блюда, но и для консервирования и замедления процессов распада тканей. То же касается и просоленного мяса или сала.
Выходит, что для шашлыка лучше выбирать свежее без запаха и слизи мясо и мариновать его собственноручно. Таким образом вы точно сможете быть уверенны в его качестве. Несвежее мясо может вызвать отравление и инфицирование разными инфекциями.
Главное покупайте мясо только у сертифицированных продавцов, где оно проходит ветеринарно-санитарный контроль. Стихийные рынки и покупки у бабушек без справок лучше не совершать.
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