Никогда не покупайте такое мясо в магазине. Как быть уверенным, что оно точно свежее

Четыре признака, на которые следует обратить внимание

С началом летнего сезона все больше вопросов возникает по выбору качественного, а главное свежего мяса. Особенно это касается приготовления шашлыков или стейков.

"Телеграф" расскажет, как быстро выбрать качественное мясо прямо на прилавке и на что надо обращать внимание. Заметим, что качество уже маринованного мяса или фарша сложно определить без дополнительных тестов.

Как выбрать свежее мясо

Любое мясо в зависимости от вида имеет свои особенности, но есть несколько универсальных пунктов, по которым следует определять свежесть. Среди них: цвет, влажность, запах, состояние жира, осязание.

Цвет

Свежая свинина должна быть розовой, говядина – алой, а курятина – бледно-розовой. Если мясо тусклое или темное, это указывает на его несвежесть. Кроме того, свежее мясо имеет умеренный блеск, а его отсутствие указывает на длительное пребывание на воздухе.

На ощупь

Свежее мясо на ощупь умеренно влажное и упругое. Наличие липкой слизи указывает на то, что сырье залежалось на прилавке. Упругость мяса проверяется нажатием на него, если ямка исчезает через несколько секунд — мясо свежее.

Ветеринарно-санитарная экспертиза, Зажарская Н.,

Запах

Свежее мясо имеет характерный умеренный запах. Наличие сладковатого, кисловатого или тухлого запаха свидетельствует о порче сырья.

Жир

У свежего мяса жир белый или розовый. Желтый жир может быть признаком длительного хранения мяса или того, что животное было старое.

Ветеринарно-санитарная экспертиза, Зажарская Н.,

Заметим, что определить все вышеперечисленные признаки у размороженного мяса невозможно. Ведь замораживание и размораживание оказывают влияние на структуру сырья, что сразу заметно.

Также маринованное, особенно упакованное мясо, может иметь сомнительное качество. Ведь маринад предназначен не только для улучшения вкуса блюда, но и для консервирования и замедления процессов распада тканей. То же касается и просоленного мяса или сала.

Выходит, что для шашлыка лучше выбирать свежее без запаха и слизи мясо и мариновать его собственноручно. Таким образом вы точно сможете быть уверенны в его качестве. Несвежее мясо может вызвать отравление и инфицирование разными инфекциями.

Главное покупайте мясо только у сертифицированных продавцов, где оно проходит ветеринарно-санитарный контроль. Стихийные рынки и покупки у бабушек без справок лучше не совершать.

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