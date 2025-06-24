Такой сыр детям давать нельзя: какой продукт может навредить

Дорблю, рокфор, бри, камамбер – некоторым эти сыры можно только после термической обработки, и то – не всегда

Опасность может подстерегать не только при покупке плавленого сыра. Сыры с плесенью могут навредить даже здоровому человеку, а некоторым — они категорически противопоказаны.

В союзе молочных предприятий Украины отмечают, что в больших дозах плесень может быть "тяжелой" для желудка. При аллергии на пенициллин сыр с плесенью нельзя употреблять, а при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и гипертонии такие сыры могут повышать уровень холестерина.

Рекомендованная дневная доза — не более 50 граммов. На портале для родителей также отмечают, что беременным женщинам, детям до 2 лет и людям со слабым иммунитетом такой сыр употреблять нежелательно из-за риска инфицирования бактериями из плесени. Это происходит очень редко, но такая возможность не исключена. Уменьшить риск от сыра с плесенью может правильное хранение.

Как правильно хранить купленный сыр с плесенью дома

Покупать лучший сыр в заводских упаковках с нормальным сроком годности. Он не должен храниться в пакете или в пищевой пленке, также не нужно держать в тепле. Температура должна быть до +5 градусов. "Телеграф" подготовил инфографику, как это правильно делать.

Как хранить сыр с плесенью дома

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