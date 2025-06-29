Прекратите так поливать кабачки! Ошибка, из-за которой вы можете остаться без хорошего урожая

Этот нюанс обязательно нужно учитывать во время ухода за овощами

Кабачки — одна из самых популярных и, на первый взгляд, неприхотливых культур. Но чтобы получить качественный урожай, важно учитывать множество факторов — в том числе и систему полива.

Оказывается, есть ошибка, из-за которой плоды могут вырасти маленькие и безвкусные. В материале Actualno рассказали об этом детальнее.

Как нельзя поливать кабачки и как это делать правильно

Главная ошибка, которую допускают многие огородники — направлять воду прямо под стебель. Такой полив лишь слегка смачивает почву у основания, тогда как основная часть корней у кабачков расходится в стороны. Именно эти боковые корешки активнее всего поглощают влагу и питательные вещества, необходимые для формования крупных, сочных плодов.

Если они остаются в сухой земле, растение испытывает стресс, соответственно замедляется их рост. В результате завязей становится меньше, а поэтому можно остаться без урожая.

Как же правильно поливать кабачки? Это нужно делать не под самый стебель, а по периметру — вдоль воображаемого круга, который проходит там, где заканчиваются листья. В этой зоне расположено много активных корней, которые впитывают влагу. Можно просто положить шланг на землю и дать воде медленно впитаться в почву.

Как правильно поливать кабачки

Важно помнить! Не стоит поливать кабачки каждый день. Один хороший полив раз в 5–7 дней (в зависимости от погоды) гораздо полезнее, чем частые поверхностные поливы. Почва должна промокать минимум на 30–40 см.

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