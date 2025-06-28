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Как вырастить море кабачков: 8 проверенных шагов к рекордному урожаю

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Сезон кабачков в июне Новость обновлена 28 июня 2025, 09:25
Сезон кабачков в июне. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Есть ошибки, которые нужно избегать, если не хотите потерять урожай

Кабачок — это востребованный диетический продукт, который легко усваивается организмом. Он богат витаминами и минералами, а также неприхотлив в выращивании. С его культивацией сможет справиться даже начинающий огородник.

Чтобы собрать щедрый и качественный урожай, важно знать некоторые тонкости ухода за этой культурой. Несколькими советами по уходу за кабачками поделилась эксперт по садоводству Меридет Корс изданию epicgardening.

Как получить большой урожай кабачков

  • Полное солнце и теплая почва

Кабачки любят солнце — минимум 6 ч/день. Посев лучше проводить тогда, когда температура ночью стабильно выше ~13 °C.

  • Богатая, хорошо дренированная почва

Вносите большое количество компоста или навоза во время посадки. Для улучшения структуры подойдут органические мульчи и перегной.

  • Правильная схема посадки

Сейте в "холмики": небольшие возвышения с рыхлой почвой — они лучше прогреваются и дренируют воду. Удалите лишние растения, оставьте по одному сильному с интервалом около 80-120 см.

кабачки в огороде
Фото: pinterest.com
  • Регулярный полив

Кабачки — влаголюбивые овощи: требуют ~2,5 см воды в неделю. Лучше поливать у корней — так вы избежите влажности на листьях и предотвратите болезни.

  • Своевременная подкормка

Удобрения формата 10-10-10 или органические удобрения (настой крапивы, навоз) в начале и в процессе плодоношения усиливают рост.

  • Частый сбор урожая

Лучше собирать кабачки в размере 15-20 см. Если оставить слишком долго — плод опустеет, становится жестким и замедляется образование новых плодов.

  • Обрезка и подвязка

Удаляйте нижние листья для лучшей вентиляции и уменьшения риска грибковых заболеваний. Можно выращивать в вертикали, что освобождает пространство и помогает воздухообмену.

  • Дружеские растения — спутники

Посадка рядом бобовых (горох, фасоль), бархатцев, настурции, бораго, чеснока и других помогает обогащать почву, привлекать опылителей и защищать от вредителей. Ранее мы писали, чем опрыскивать кабачки от вредителей.

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#Урожай #Кабачки #Овощи #Огород