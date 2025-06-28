Как вырастить море кабачков: 8 проверенных шагов к рекордному урожаю
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Есть ошибки, которые нужно избегать, если не хотите потерять урожай
Кабачок — это востребованный диетический продукт, который легко усваивается организмом. Он богат витаминами и минералами, а также неприхотлив в выращивании. С его культивацией сможет справиться даже начинающий огородник.
Чтобы собрать щедрый и качественный урожай, важно знать некоторые тонкости ухода за этой культурой. Несколькими советами по уходу за кабачками поделилась эксперт по садоводству Меридет Корс изданию epicgardening.
Как получить большой урожай кабачков
- Полное солнце и теплая почва
Кабачки любят солнце — минимум 6 ч/день. Посев лучше проводить тогда, когда температура ночью стабильно выше ~13 °C.
- Богатая, хорошо дренированная почва
Вносите большое количество компоста или навоза во время посадки. Для улучшения структуры подойдут органические мульчи и перегной.
- Правильная схема посадки
Сейте в "холмики": небольшие возвышения с рыхлой почвой — они лучше прогреваются и дренируют воду. Удалите лишние растения, оставьте по одному сильному с интервалом около 80-120 см.
- Регулярный полив
Кабачки — влаголюбивые овощи: требуют ~2,5 см воды в неделю. Лучше поливать у корней — так вы избежите влажности на листьях и предотвратите болезни.
- Своевременная подкормка
Удобрения формата 10-10-10 или органические удобрения (настой крапивы, навоз) в начале и в процессе плодоношения усиливают рост.
- Частый сбор урожая
Лучше собирать кабачки в размере 15-20 см. Если оставить слишком долго — плод опустеет, становится жестким и замедляется образование новых плодов.
- Обрезка и подвязка
Удаляйте нижние листья для лучшей вентиляции и уменьшения риска грибковых заболеваний. Можно выращивать в вертикали, что освобождает пространство и помогает воздухообмену.
- Дружеские растения — спутники
Посадка рядом бобовых (горох, фасоль), бархатцев, настурции, бораго, чеснока и других помогает обогащать почву, привлекать опылителей и защищать от вредителей. Ранее мы писали, чем опрыскивать кабачки от вредителей.