Как вырастить море кабачков: 8 проверенных шагов к рекордному урожаю

Есть ошибки, которые нужно избегать, если не хотите потерять урожай

Кабачок — это востребованный диетический продукт, который легко усваивается организмом. Он богат витаминами и минералами, а также неприхотлив в выращивании. С его культивацией сможет справиться даже начинающий огородник.

Чтобы собрать щедрый и качественный урожай, важно знать некоторые тонкости ухода за этой культурой. Несколькими советами по уходу за кабачками поделилась эксперт по садоводству Меридет Корс изданию epicgardening.

Как получить большой урожай кабачков

Полное солнце и теплая почва

Кабачки любят солнце — минимум 6 ч/день. Посев лучше проводить тогда, когда температура ночью стабильно выше ~13 °C.

Богатая, хорошо дренированная почва

Вносите большое количество компоста или навоза во время посадки. Для улучшения структуры подойдут органические мульчи и перегной.

Правильная схема посадки

Сейте в "холмики": небольшие возвышения с рыхлой почвой — они лучше прогреваются и дренируют воду. Удалите лишние растения, оставьте по одному сильному с интервалом около 80-120 см.

Регулярный полив

Кабачки — влаголюбивые овощи: требуют ~2,5 см воды в неделю. Лучше поливать у корней — так вы избежите влажности на листьях и предотвратите болезни.

Своевременная подкормка

Удобрения формата 10-10-10 или органические удобрения (настой крапивы, навоз) в начале и в процессе плодоношения усиливают рост.

Частый сбор урожая

Лучше собирать кабачки в размере 15-20 см. Если оставить слишком долго — плод опустеет, становится жестким и замедляется образование новых плодов.

Обрезка и подвязка

Удаляйте нижние листья для лучшей вентиляции и уменьшения риска грибковых заболеваний. Можно выращивать в вертикали, что освобождает пространство и помогает воздухообмену.

Дружеские растения — спутники

Посадка рядом бобовых (горох, фасоль), бархатцев, настурции, бораго, чеснока и других помогает обогащать почву, привлекать опылителей и защищать от вредителей. Ранее мы писали, чем опрыскивать кабачки от вредителей.