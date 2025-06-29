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Припиніть так поливати кабачки! Помилка, через яку ви можете залишитися без гарного врожаю

Автор
Катерина Любимова
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Як не можна поливати кабачки на городі
Як не можна поливати кабачки на городі. Фото freepik/Телеграф

Цей нюанс обов’язково потрібно враховувати під час догляду за овочами

Кабачки — одна з найпопулярніших і, на перший погляд, невибагливих культур. Але щоб отримати якісний урожай, важливо враховувати безліч факторів, зокрема й систему поливу.

Виявляється, є помилка, через яку плоди можуть вирости маленькі та несмачні. У матеріалі Actualno розповіли про це детальніше.

Як не можна поливати кабачки і як це робити правильно

Головна помилка, яку припускаються багато городників — спрямовувати воду прямо під стебло. Такий полив лише злегка змочує ґрунт біля основи, тоді як основна частина коренів у кабачків розходиться убік. Саме ці бічні коріння найактивніше поглинають вологу та поживні речовини, необхідні для формування великих, соковитих плодів.

Якщо вони залишаються в сухій землі, рослина зазнає стресу, відповідно сповільнить свій ріст. Внаслідок зав’язей стає менше, а тому можна залишитися без урожаю.

Як же правильно поливати кабачки?Це потрібно робити не під саме стебло, а по периметру — вздовж уявного кола, яке проходить там, де закінчується листя. У цій зоні розташовано багато активного коріння, яке вбирає вологу. Можна просто покласти шланг на землю і дати воді повільно вбратися у ґрунт.

Як правильно поливати кабачки
Як правильно поливати кабачки

Важливо пам’ятати! Не варто поливати кабачки щодня. Один хороший полив раз на 5-7 днів (залежно від погоди) набагато корисніший, ніж часті поверхневі поливи. Грунт повинен промокати мінімум на 30-40 см.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно влітку поливати кущі троянд, щоб вони не хворіли. Не втопіть свої троянди надмірним поливом.

Теги:
#Урожай #Кабачки #Город #Полив