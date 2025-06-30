Невловимий Меркурій: в липні планету можна побачити в усій красі

Головні астрономічні події першого тижня липня: Меркурій на вечірньому небі, а Уран буде біля Венери

Не встиг на небі закінчитися перший зорепад літа Червневі Боотіди, як для астрономів та цікавих до космосу українців випала можливість краще розгледіти найменшу планету Сонячної системи — Меркурій. І це ще не всі цікавинки на небі в перший тиждень липня.

З 1 по 6 липня Меркурій буде дуже помітний. Після заходу Сонця на західно-північно-західному горизонті буде видно цю найменшу планету неозброєним оком. В цей момент він перебуватиме у сузір'ї Рака.

Найяскравіше його буде видно у Південній півкулі 4 липня приблизно о 6 ранку за Києвом, однак в той самий вечір в Україні можна буде побачити досить чітко. Напередодні Меркурій наблизиться до зоряного скупчення Вулик. Це також можна побачити неозброєним оком, але в телескоп видовище буде більш вражаючим.

4 липня відбудеться ще одне дійство на небі — одночасно можна буде побачити Уран та Венеру. Зустріч відбудеться 4 липня о 15:45 за Києвом, тож в момент найближчого зближення побачити їх з території України не вийде — Сонце буде високо, а небо занадто яскраве.

Після заходу Сонця 4 липня обидві планети все ще будуть близько одна до одної, і їх можна буде спостерігати на вечірньому небі. Венеру — неозброєним оком (вона дуже яскрава), а для Урана знадобиться бінокль або телескоп, бо його зоряна величина — +5,8. Потрібно вийти на відкриту місцевість і після заходу сонця орієнтовно з 21:30 до 22:30 шукати обидві планети низько над західним горизонтом.

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