У вас дома будет порча. Что стоит выбросить прямо сейчас
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Эта вещь может принести болезни, ссоры в семью или неудачи
Во многих украинских семьях до сих пор есть старинные поверья о том, что некоторые вещи быта влияют на энергетику дома. Одно из самых распространенных убеждений — не хранить дома чужие вещи.
Согласно украинским поверьям, хранение чужих вещей в доме может принести владельцам дома ряд неприятностей — от неудачи до порчи. О них передает "Телеграф".
Вот основные народные верования:
Чужая энергетика
Считается, что каждая вещь сохраняет энергетику своего владельца. Вместе с одеждой, обувью или предметами быта в дом могут "перейти" проблемы, неудачи или даже болезни того человека, которому они принадлежат.
Риск ссор и конфликтов
Считается, что чужие вещи могут внести разлад в семейные отношения. Чаще начинают возникать недоразумения, мелкие ссоры, а иногда даже серьезные конфликты.
Магическое влияние
Некоторые древние верования указывают на то, что из-за чужих вещей в дом может быть "занесена" порча. Особенно это касается предметов, которые передали вам без вашей просьбы.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, может ли топор навлечь беду на ваш дом.