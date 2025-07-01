У вас дома будет порча. Что стоит выбросить прямо сейчас

Эта вещь может принести болезни, ссоры в семью или неудачи

Во многих украинских семьях до сих пор есть старинные поверья о том, что некоторые вещи быта влияют на энергетику дома. Одно из самых распространенных убеждений — не хранить дома чужие вещи.

Согласно украинским поверьям, хранение чужих вещей в доме может принести владельцам дома ряд неприятностей — от неудачи до порчи. О них передает "Телеграф".

Вот основные народные верования:

Чужая энергетика

Считается, что каждая вещь сохраняет энергетику своего владельца. Вместе с одеждой, обувью или предметами быта в дом могут "перейти" проблемы, неудачи или даже болезни того человека, которому они принадлежат.

Чужие вещи дома

Риск ссор и конфликтов

Считается, что чужие вещи могут внести разлад в семейные отношения. Чаще начинают возникать недоразумения, мелкие ссоры, а иногда даже серьезные конфликты.

Магическое влияние

Некоторые древние верования указывают на то, что из-за чужих вещей в дом может быть "занесена" порча. Особенно это касается предметов, которые передали вам без вашей просьбы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, может ли топор навлечь беду на ваш дом.