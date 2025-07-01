У вас вдома буде порча. Що варто викинути прямо зараз

Ця річ може принести хвороби, сварки в сім'ю або невдачі

У багатьох українських родинах досі є старовинні повір'я щодо того, що деякі речі побуту впливають на енергетику вдома. Одне з найпоширеніших переконань – не зберігати вдома чужі речі.

Згідно з українськими повір'ями, зберігання чужих речей у домі може принести власникам оселі низку неприємностей – від невдачі до порчі. Про них передає "Телеграф".

Ось основні народні вірування:

Чужа енергетика

Вважається, що кожна річ зберігає енергетику свого власника. Разом з одягом, взуттям або предметами побуту в будинок можуть "перейти" проблеми, невдачі або навіть хвороби тієї людини, якій вони належать.

Чужі речі вдома

Ризик сварок і конфліктів

Вважається, що чужі речі можуть внести розлад у сімейні стосунки. Частіше починають виникати непорозуміння, дрібні сварки, а інколи навіть серйозні конфлікти.

Магічний вплив

Деякі стародавні вірування вказують на те, що через чужі речі в будинок може бути "занесена" порча. Особливо це стосується предметів, які передали вам без вашого прохання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи може сокира накликати біду на ваш дім.