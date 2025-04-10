96 погибших, взрывчатка в крыле и российский след: как выглядело место авиакатастрофы под Смоленском

Трагедия унесла жизни почти ста поляков

Сегодня, 10 апреля, проходит 15-я годовщина из Смоленской трагедии, в результате которой погиб президент Польши Лех Качиньский и другие высокопоставленные должностные лица. Она стала одной из самых масштабных авиакатастроф с участием первых лиц государства.

"Телеграф" расскажет, что известно о трагедии, сколько политиков погибло и чем завершилось следствие.

Как произошла Смоленская трагедия

Трагедия произошла 10 апреля 2010 года. Самолет Ту-154М направлялся из Варшавы в Смоленск. Во время посадки самолет опустился на очень малую высоту, задел крылом дерево на высоте 4 метра и разбился на расстоянии 350—500 метров от начала посадочной полосы. Экипаж до последнего пытался спасти пассажиров. Россияне выдвигали версию, что самолет совершал посадку во время сильного тумана. Хотя, по другой версии, тогда не было сложных погодных условий, ведь другие самолеты успешно приземлились.

Трагедия произошла в 2010 году, фото Getty Images

Польская делегация направлялась в Смоленск, чтобы посетить Катынское кладбище, расположенное неподалеку. Это кладбище считается мемориальным комплексом жертв тоталитарных репрессий. В этом месте советские спецслужбы расстреляли, в том числе 4421 поляков. Качиньский должен был произнести речь на кладбище во время траурных мероприятий.

Качиньский должен был произнести речь под Смоленском, фото Getty Images

Польша не имела доступа к материалам и доказательствам дела. Поэтому расследованием занималась "Росавиация". В стране-агрессора причиной трагедии называли "ошибку пилота". Речь шла о том, что у пилота не было соответствующей квалификации, чтобы приземляться в условиях тумана. Также он отказался от предложения совершить посадку в Минске или Витебске.

Россия называла причиной трагедии "ошибку пилота", фото Getty Images

Под Смоленском погиб президент Польши Лех Качиньский, его супруга Мария, экс-президент Польши в изгнании Ришард Качоровский, глава Национального банка Польши Славомир Скшипек, начальник Генерального штаба Войска Польского Францишек Гонгор и другие чиновники. В общей сложности трагедия унесла жизни 96 человек.

Расследование Смоленской трагедии

В 2011 году стало известно, что Польша так и не получила записи радаров с аэродрома Смоленска и стенограммы разговоров пилотов с диспетчерами. В то же время в России говорили, что отправили материалы.

В 2015 году к власти пришла партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, брата погибшего президента Польши. Тогда расследование было возобновлено. В 2017 году в Польше обвинили в трагедии российских диспетчеров, работавших на башне "Смоленск-Северный". Речь шла о том, что они сознательно довели экипаж самолета к авиакатастрофе.

В Польше обвиняли в трагедии российских диспетчеров, фото из сети

В 2020 году в комиссии Сейма Польши пришли к выводу, что на борту самолета произошли два взрыва. Один из них случился у левого крыла, в то время как другой – в центральном отсеке. На обломках Ту-154М обнаружили следы взрывчатки – тротила, гексогена и пентрита.

После этого польская прокуратура назвала имена авиадиспетчеров, причастных к трагедии под Смоленском и пыталась арестовать их. Авиадиспетчерам сообщили о подозрении в сознательном доведении до катастрофы, что повлекло за собой гибель людей.

На обломках самолета обнаружили взрывчатку, фото Getty Images

В 2022 году в Польше причиной авиакатастрофы назвали два взрыва на завершающем этапе полета. Они произошли около 100 метров до места, где самолет врезался в дерево. К тому же, на 190 элементах самолета нашли следы взрывчатки.

Также известно, что капитальный ремонт Ту-154М делали в Самаре на заводе "Авиакор". То есть россияне имели возможность заложить взрывчатку в левое крыло. Взрывом могли управлять с помощью кодированной радиопередачи в нужное время.

Самолет ремонтировали в Самаре, фото Getty Images

В апреле 2025 года Польша предъявила обвинение 43 российским судмедэкспертам, проводившим вскрытие тел жертв авиакатастрофы. В их выводах было обнаружено немало нарушений, например, умалчивание серьезных телесных повреждений членов экипажа.

Ранее "Телеграф" рассказывал о трагедии под Бучей, которая произошла во время полномасштабного вторжения россиян. Это преступление страны-оккупанта в Украине.