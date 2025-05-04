Миллион пассажиров ежегодно: как выглядели первые трамваи во Львове и как наказывали "зайцев"

Сначала были "тарандайки" с лошадьми, а потом появилась электрическая линия

Тем украинцам, кто не имеет возможности сесть за руль собственной машины, чтобы добраться до нужного места, достаточно воспользоваться общественным транспортом — автобусом, троллейбусом или трамваем. Но в конце XIX века люди преимущественно передвигались пешком, а роскошь ездить в карете была доступна только аристократам.

Самый первый в Украине трамвай появился во Львове, который до этого мог похвастаться только платными подводами с лошадьми. Хаотический транспорт называли "тарандайками", как рассказывает photo-lviv.in.ua. В 1870 году две английские фирмы предлагали городу построить конный трамвай, но городские власти в то время отказали.

Лишь в 1878 году, когда стало очевидно, что жителям нужен организованный транспорт, объявили конкурс на его строительство. Из претендентов Магистрат избрал Триестское трамвайное общество, контракт с которым было подписано 1 февраля 1879 года, а уже 21 мая утвердили план. Однако соглашение оказалось невыгодным для Львова: концессию на 50 лет получило общество, а сам город практически ничего не получал.

Конный трамвай и "тарандайки" на нынешней площади Мицкевича, конец XIX в. Фото: photo-lviv.in.ua

25 ноября 1879 года во Львове состоялась первая пробная поездка конного трамвая, а уже 3 мая 1880 года он начал курсировать на городских маршрутах. Через два дня ввели оплату за проезд. Пять вагонов совершали 19 рейсов ежедневно в двух направлениях: от железнодорожного вокзала до площади Мытной и Подзамче. Трамваи двигались по дубовому пути шириной 1 метр со средней скоростью 6,4 км/ч.

Летний вагон конного трамвая, конец XIX в.

К 1889 году трамвайный парк имел 105 лошадей, 37 пассажирских и 3 грузовых вагона, ежегодно обслуживая почти 1,9 миллиона пассажиров. Вагоны были построены в австрийском городе Грац и выкрашены в темно-коричневый цвет с белыми надписями Tramwaj Lwowski. В 1906-1907 годах трамвай перешел в собственность города.

Конный трамвай на площади Ярослава Осмомысла, 1904-1905 годы

Первое трамвайное депо конного транспорта во Львове размещалось на современной улице Ярослава Мудрого. Здесь находились так называемые "отстойники", где меняли упряжь лошадей, кормили и ухаживали за животными. Уже тогда были и "зайцы". Нарушители должны были провести целый день на соломорезке, где готовили корм для лошадей.

Львов стал вторым городом на территории современной Украины и четвертым в пределах Австро-Венгрии, где начал курсировать электрический трамвай. В Киеве же он начал работать 2 мая 1892 года, пишет jnsm.com.ua. Третьим городом были Черновцы (3 июня 1897 года), четвертым — Екатеринослав (ныне — Днепр, 26 июня 1897 года), пятым — Кременчуг (1899 год).

Конный трамвай на железнодорожном переезде. Фото: lviv-tourist.info

Конный трамвай на ул. Черновицкой, 1900 год

Электрический трамвай с прицепным вагоном конного трамвая, 1931-1939 годы

Конный трамвай во Львове функционировал до 29 декабря 1908 года. После его закрытия лошадей продали, а вагоны переоборудовали на прицепные к электрическим трамваям. Раньше мы рассказывали, как выглядел конный омнибус в Киеве и сколько стоила на нем поездка.