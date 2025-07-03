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Сделали в честь Олимпиады-80: в Украине продаются редкие советские часы (фото)

Автор
Мария Назарова
Дата публикации
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Автор
Коллаж "Телеграфа" Новость обновлена 03 июля 2025, 19:08

Этот экземпляр может стать украшением коллекции

В Украине продаются мужские механические наручные часы "Слава Олимпийские". Корпус аксессуара покрыт позолотой. Работает даже календарь.

Соответствующее объявление опубликовано на популярном украинском сайте купли-продажи. Продавец хочет за свой товар 2770 грн.

"Слава" – одна из самых массовых советских марок часов, ориентированных на широкие слои населения. Однако именно эта модель относится к редким, поскольку была выпущена в честь Олимпиады 1980 года, которая проходила в СССР.

Часы имеют позолоченный корпус и находятся в рабочем состоянии, а календарь показывает дату и день недели.

В верхней части коричневого циферблата имеется надпись "Москва – 80", а в нижней – указано название марки "Слава" и количество камней в механизме. Здесь их 26. С левой стороны циферблата расположен календарь, а с правой – эмблема Московской олимпиады.

Судя по фото, часы находятся в хорошем состоянии, хотя в глаза бросается, что часовая стрелка изменила свой цвет. Вероятно, с нее частично стерлась позолота. Однако, учитывая редкость модели, данный экземпляр все же может представлять интерес для коллекционеров.

Продавец просит за часы 2 770 грн, при этом в объявлении указано, что цена договорная. Владелец проживает в Днепре, однако готов переслать товар Укпочтой, Новой почтой и даже курьерской доставкой Meest.

Часы Слава Олимпийские
Часы Слава Олимпийские вид спереди
Часы Слава Олимпийские
Часы Слава Олимпийские механизм
Часы Слава Олимпийские
Часы Слава Олимпийские вид сзади
Часы Слава Олимпийские
Часы Слава Олимпийские другой ракурс

Ранее в Украине продавали легендарные советские часы "Полет" с металлическим браслетом, механизм которых включает 17камней. Их первоначальная цена составляла всего 400 грн.

Теги:
#Фото #Раритет #Винтаж #Вещи СССР #Редкие часы