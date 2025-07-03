Сделали в честь Олимпиады-80: в Украине продаются редкие советские часы (фото)

Этот экземпляр может стать украшением коллекции

В Украине продаются мужские механические наручные часы "Слава Олимпийские". Корпус аксессуара покрыт позолотой. Работает даже календарь.

Соответствующее объявление опубликовано на популярном украинском сайте купли-продажи. Продавец хочет за свой товар 2770 грн.

"Слава" – одна из самых массовых советских марок часов, ориентированных на широкие слои населения. Однако именно эта модель относится к редким, поскольку была выпущена в честь Олимпиады 1980 года, которая проходила в СССР.

Часы имеют позолоченный корпус и находятся в рабочем состоянии, а календарь показывает дату и день недели.

В верхней части коричневого циферблата имеется надпись "Москва – 80", а в нижней – указано название марки "Слава" и количество камней в механизме. Здесь их 26. С левой стороны циферблата расположен календарь, а с правой – эмблема Московской олимпиады.

Судя по фото, часы находятся в хорошем состоянии, хотя в глаза бросается, что часовая стрелка изменила свой цвет. Вероятно, с нее частично стерлась позолота. Однако, учитывая редкость модели, данный экземпляр все же может представлять интерес для коллекционеров.

Продавец просит за часы 2 770 грн, при этом в объявлении указано, что цена договорная. Владелец проживает в Днепре, однако готов переслать товар Укпочтой, Новой почтой и даже курьерской доставкой Meest.

Часы Слава Олимпийские вид спереди

Часы Слава Олимпийские механизм

Часы Слава Олимпийские вид сзади

Часы Слава Олимпийские другой ракурс

Ранее в Украине продавали легендарные советские часы "Полет" с металлическим браслетом, механизм которых включает 17камней. Их первоначальная цена составляла всего 400 грн.