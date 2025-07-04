Не только парковка в тени: 5 советов, которые помогут предотвратить нагрев авто в жару

Жара уже набирает обороты

Жаркая погода может превратить салон авто в настоящую сауну. Чтобы избежать перегрева и сделать поездки более комфортными, узнайте простые советы.

Чтобы не "свариться" в авто в жаркую погоду, нужно соблюдать определенные правила. О них рассказали в Uaportal.

Солнцезащитные шторки — ваша первая защита

Устанавливайте защитные экраны на лобовое и боковые окна. Они блокируют прямые солнечные лучи и снижают температуру в салоне даже во время стоянки.

Паркуйтесь в тени

Старайтесь выбирать места под деревьями, у стен или под навесом. Это уменьшает уровень нагрева автомобиля под открытым небом.

Оставляйте небольшую щель в окнах

Если оставляете авто на длительное время, слегка полуоткрытые окна или люк (при условии безопасности) помогут выводить горячий воздух и не допустить критического перегрева внутри.

Проветривайте перед поездкой

Откройте дверь на несколько минут, прежде чем садиться в авто. Это позволит горячему воздуху быстро выйти. После этого включайте вентилятор на максимум — так охлаждение пойдет быстрее.

Выбирайте светлые чехлы для сидений

Темные сиденья сильно нагреваются. Защитные накидки или чехлы светлых тонов помогут уменьшить поглощение тепла и сохранить прохладу в салоне.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как предотвратить прилипание одежды к телу во время жары.