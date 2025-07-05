"А это точно Укрзализныця?". Украинка назвала 5 вещей, которые поразили ее в новом вагоне (видео)

Путешествие может оставить массу приятных впечатлений

Новый вагон "Укрзализныци" поразил украинку. Она показала свое путешествие в купе и назвала пять вещей, которые заставили ее усомниться, что "это точно Укрзализныця".

Пользователь TikTok с ником alina.saharuk опубликовала видеообзор на новый вагон. Девушка путешествовала из Киева во Львов.

Пять вещей, поразивших украинку в новом вагоне "Укрзализныци"

1. Работающая розетка. Это особенно важно для тех, кто работает в сети.

2. Кондиционер в вагоне. Очень актуальная вещь в сезон летних путешествий.

3. Подушка и матрас были чистыми и новыми. "На них даже не страшно было лечь", — делится впечатлениями девушка.

4. Четвертый пункт шокировал девушку – чистый, ухоженный туалет, где хорошо пахнет, со всеми удобствами. Есть даже накладки на унитаз и освежитель воздуха. По словам автора видео, она не была к такому готова.

5. "Пятый пункт — это супервежливая и приятная проводница вагона. Реально ощущался сервис, классный сервис", — рассказала украинка.

По ее словам, билет Киев-Львов в этот вагон стоил ей 664 гривны. По словам украинки, путешествие в этом вагоне стоит таких денег.

Как рассказывал "Телеграф", украинцы возмущены правилами женских купе. Это касается запрета ехать в них мальчикам старше 5 лет.