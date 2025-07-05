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"А це точно Укрзалізниця?". Українка назвала 5 речей, які вразили її у новому вагоні (відео)

Автор
Олена Руденко
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Автор
Українці активно подорожують поїздами
Українці активно подорожують поїздами. Фото Facebook

Подорож може залишити масу приємних вражень

Новий вагон "Укрзалізниці" вразив українку. Вона показала свою подорож у купе та назвала п'ять речей, які змусили її засумніватися, чи це "точно Укрзалізниця".

Користувачка TikTok з ніком alina.saharuk опублікувала відеоогляд на новий вагон. Дівчина подорожувала з Києва до Львова.

П'ять речей, що вразили українку в новому вагоні "Укрзалізниці"

1. Розетка, що працює. Це особливо важливо для тих, хто працює в мережі.

2. Кондиціонер у вагоні. Дуже актуальна річ в сезон літніх подорожей.

3. Подушка та матрац були чистими та новими. "На них навіть не страшно було лягти", — ділиться враженнями дівчина.

4. Четвертий пункт шокував дівчину — чистий, доглянутий туалет, де добре пахне, з усіма зручностями. Є навіть накладки на унітаз та освіжувач повітря. За словами авторки відео, вона не була до такого готова.

5. "П'ятий пункт — це суперввічлива і приємна провідниця вагона. Реально відчувався сервіс, класний сервіс", — розповіла українка.

За її словами, квиток Київ-Львів у цей вагон коштував їй 664 гривні. За словами українки, подорож в цьому вагоні вартує таких грошей.

Як розповідав "Телеграф", українці обурені правилами жіночих купе. Це стосується заборони їхати в них хлопчикам старше 5 років.

Теги:
#Укрзалізниця #Поїзд #Відео #Вагон