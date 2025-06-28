Пассажиры не смогли ночью попасть на вокзал в Хмельницкой области. Что говорят в "Укрзализныце"

Люди были вынуждены ждать поезд под открытым небом

В Хмельницкой области пассажиры жалуются на закрытые ночью вокзалы в городе Волочиск. Люди были вынуждены ждать поезд или пересадку под открытым небом.

Об этом в сети сообщает пользовательница Светлана Фоя. По ее словам, "Укрзализныця" игнорирует потребности пассажиров и подвергает их опасности.

"Пассажиры вынуждены ждать ночные поезда у не работающих вокзалов. Женщина вынуждена делать пересадку в Волочиске и четыре часа ночью ждать свой поезд в темноте, в одиночестве, где нет ни дежурных, ни работника полиции, ни одного убежища на время ожидания. Железнодорожный вокзал станции Волочиск – это сплошной ужас", – говорится в сообщении.

В Волочиске ночью закрыт вокзал

По словам женщины, вокзал ночью закрыт полностью, а возле него нет даже скамеек, чтобы дождаться поезда. На территории вокзала нет дежурного или полиции, поэтому возникают вопросы и к безопасности, и к тому, у кого можно уточнить информацию.

Женщина также обратилась в УЗ, чтобы получить разъяснение. Однако, по ее словам, несмотря на многочисленные жалобы, ситуацию исправлять не планируют.

"Открытие/закрытие вокзалов напрямую зависит от пассажиропотока. Согласно Инструкции по организации работы вокзалов (Приказ Укрзализныци №440-Ц от 2015 г.), график работы вокзалов устанавливается в зависимости от интенсивности движения, наличия персонала и технических возможностей. В то же время наличие или отсутствие работающего вокзала не является препятствием для остановки поезда или продажи билетов", — говорится в официальном ответе УЗ относительно ситуации.

Ответ УЗ на закрытый вокзал

Ответ УЗ на закрытый вокзал

Однако в комментариях пользователи отмечают, что такая ситуация не первая — в Украине есть и другие города, где ночью также закрыты вокзалы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Укрзализныця" прокомментировала курьезное видео с вечеринкой в вагоне и участием проводника в ней.