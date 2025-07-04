Никаких детей-мальчиков? Украинцы возмущены правилами женских купе, в УЗ все объяснили

В женских купе могут ездить дети мужского пола до 5 лет

С появлением женских вагонов в поездах "Укрзализныци" у женщин возникает немало вопросов. К примеру, что делать, если нужно приобрести билет на поездку с сыном старше 5 лет.

Соответствующий вопрос "Укрзализныце" задала пользовательница под одним из постов. Женщина поинтересовалась, почему именно УЗ установила такое возрастное ограничение в детские купе.

""Укрзализныця" можно еще вопрос к Вам? Если мы приобретем 4 места в одно купе (женское), можно, чтобы ребенок (мальчик) был с нами? Пропустит ли система покупку билета на парня?" – пишет пользовательница.

Может ли мальчик ехать в женском купе

В УЗ отметили, что система пропускает детей до 5 лет, то есть мальчики старше не могут ездить в женских купе. Этот ответ изрядно возмутил женщину, ведь оказалось, что ее сыну 13 лет и он не может ехать с ней в женском купе. Выходит, что женщина теперь должна ехать с ребенком в обычном купе.

"Ребенок 13 лет считается уже в возрасте, когда такая услуга не применяется, поэтому, к сожалению, он не может ехать в вагоне с женским купе — независимо от того, путешествует он с мамой или другими родственниками", — ответили в УЗ.

Ответ УЗ

В компании посоветовали женщине приобрести билеты на обычный вагон, но 13-летнего мальчика обязательно должен сопровождать совершеннолетний пассажир. То есть нельзя, чтобы родители были в женском купе, а ребенок — в обычном сам.

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