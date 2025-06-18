Розовая соль и лечебные грязи: почему стоит поехать на озеро Солонец-Тузлы недалеко от Николаева

Соль в озере имеет нежно-розовый оттенок

Для отдыха в Украине в летний сезон существует много красивых озер с лечебными грязями. В частности, Солонец-Тузлы у побережья Черного моря, расположенного в селе Рыбаковка Николаевской области.

"Телеграф" расскажет больше, в чем особенность озера Солонец-Тузлы, чем оно полезно и как туда добраться.

Что известно об озере Солонец-Тузлы

Изюминкой места являются грязи и соли с лечебными свойствами, которые подтвердили анализом Украинского научно-исследовательского института детской курортологии и физиотерапии. Сверху соль на озере является белой, а под ней — розовой.

Озеро Солонець-Тузлы содержит соль, фото Алексея Мизинова

Также туристы приезжают сюда, чтобы оздоровиться лечебными грязями. Они обмазываются черным веществом с ног до головы, чтобы улучшить состояние организма. Нередко люди берут грязи с собой в пластиковые бутылки и полиэтиленовые пакеты. У озера есть сосновый лес, поэтому можно насладиться хвойным ароматом.

Люди обмазываются грязями, чтобы оздоровиться, фото funtime.ua

Бывает и так, что вода в озере полностью высыхает и остается только слой соли. Поэтому сможете полюбоваться розовым оттенком, но покупаться здесь не получится. В то же время территория важна для сохранения разнообразия птиц, которые там гнездятся.

Площадь, покрытая водой, достигает 8 квадратных километров. Длина озера простирается на 5,5 километра, тогда как ширина — на 1,5 километра. Солёность водоема достигает 70%, поэтому ее невозможно пить. Глубина Солонца-Тузлы — в основном 1 метр, кое-где – 3.

В озере невозможно купаться из-за высокого количества соли, фото vidpochivai.com.ua

Запасы грязей Солонца-Тузлы составляют 230 тысяч кубических метров. Пока месторождение не эксплуатируют. Озеро вместе с Березанским и Тилигульским лиманом относится к заповедной зоне.

Как добраться до озера Солонец-Тузлы

Самый простой вариант – доехать до озера собственным транспортом. Для этого вам нужно двигаться по автодороге М14 до села Рыбаковка Николаевской области. Это займет вам около полутора часа, если ехать из Николаева.

Чтобы добраться до озера, нужно ехать в Николаев, фото Pinterest

Что касается общественного транспорта, то из любого украинского города вам следует добраться до Николаева. Там вам нужно доехать до станции "Поворот на Рыбаковку". А уже оттуда ездят автобусы в село Рыбаковка.

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