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Розовая соль и лечебные грязи: почему стоит поехать на озеро Солонец-Тузлы недалеко от Николаева

Автор
Виктория Козар
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Автор
Озеро Солонец-Тузлы
Озеро Солонец-Тузлы. Фото Коллаж "Телеграфа"

Соль в озере имеет нежно-розовый оттенок

Для отдыха в Украине в летний сезон существует много красивых озер с лечебными грязями. В частности, Солонец-Тузлы у побережья Черного моря, расположенного в селе Рыбаковка Николаевской области.

"Телеграф" расскажет больше, в чем особенность озера Солонец-Тузлы, чем оно полезно и как туда добраться.

Что известно об озере Солонец-Тузлы

Изюминкой места являются грязи и соли с лечебными свойствами, которые подтвердили анализом Украинского научно-исследовательского института детской курортологии и физиотерапии. Сверху соль на озере является белой, а под ней — розовой.

Озеро Солонец-Тузлы
Озеро Солонець-Тузлы содержит соль, фото Алексея Мизинова

Также туристы приезжают сюда, чтобы оздоровиться лечебными грязями. Они обмазываются черным веществом с ног до головы, чтобы улучшить состояние организма. Нередко люди берут грязи с собой в пластиковые бутылки и полиэтиленовые пакеты. У озера есть сосновый лес, поэтому можно насладиться хвойным ароматом.

Озеро Солонец-Тузлы
Люди обмазываются грязями, чтобы оздоровиться, фото funtime.ua

Бывает и так, что вода в озере полностью высыхает и остается только слой соли. Поэтому сможете полюбоваться розовым оттенком, но покупаться здесь не получится. В то же время территория важна для сохранения разнообразия птиц, которые там гнездятся.

Площадь, покрытая водой, достигает 8 квадратных километров. Длина озера простирается на 5,5 километра, тогда как ширина — на 1,5 километра. Солёность водоема достигает 70%, поэтому ее невозможно пить. Глубина Солонца-Тузлы — в основном 1 метр, кое-где – 3.

Озеро Солонец-Тузлы что известно
В озере невозможно купаться из-за высокого количества соли, фото vidpochivai.com.ua

Запасы грязей Солонца-Тузлы составляют 230 тысяч кубических метров. Пока месторождение не эксплуатируют. Озеро вместе с Березанским и Тилигульским лиманом относится к заповедной зоне.

Как добраться до озера Солонец-Тузлы

Самый простой вариант – доехать до озера собственным транспортом. Для этого вам нужно двигаться по автодороге М14 до села Рыбаковка Николаевской области. Это займет вам около полутора часа, если ехать из Николаева.

Озеро Солонец-Тузлы
Чтобы добраться до озера, нужно ехать в Николаев, фото Pinterest

Что касается общественного транспорта, то из любого украинского города вам следует добраться до Николаева. Там вам нужно доехать до станции "Поворот на Рыбаковку". А уже оттуда ездят автобусы в село Рыбаковка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит озеро Кунигунда в Закарпатье. Там есть соли и лечебные грязи.

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#Озеро #Миколаївська область #Солонец-Тузлы