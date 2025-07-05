Райська локація серед природи: де в Україні є унікальні блакитні озера (фото)

Нині візит до "Блакитних озер" заборонено через можливу загрозу — на цій території можуть бути мінні пастки

З настанням літнього сезону "Блакитні озера" на Полтавщині стали справжньою привабливістю для туристів — хтось приїжджав на авто, а хтось навіть на велосипеді. Вони розташовані в селі Собківка Новосанжарського району, приблизно за 38 км від Полтави, у сосновому лісі.

"Телеграф" розповідає детально про це місце. Хоча останні 10 кілометрів дороги до озер залишають бажати кращого, це не заважало відпочивальникам насолодитися природою.

Що відомо про локацію

"Блакитні озера" — це затоплені піщані кар'єри з унікальним блакитним відтінком води, який пояснюють наявністю цілющої голубої глини на дні.

"Блакитні озера" на Полтавщині

Вода тут дуже чиста й прохолодна, іноді температура на дні не піднімається вище +7°C. Найбільше озеро має довжину близько кілометра і ширину до 300 метрів, а інші менші водойми приваблюють рибалок. Територія оточена хвойним лісом, що створює комфортну атмосферу для відпочинку та пікніків.

Відпочивальники купалися на білосніжних пляжах, насолоджуючись чистотою та свіжим повітрям, багатим на фітонциди. Однак інфраструктура тут поки що відсутня — немає магазинів, туалетів і сміттєвих баків.

Зазначимо, що наразі відвідування "Блакитних озер" заборонене через потенційну небезпеку — на території можуть бути мінні пастки й залишки ворожих розтяжок. Таке рішення ухвалив Департамент із питань оборонної роботи Полтави з міркувань безпеки у 2024 році.

Попри це, "Блакитні озера" залишаються одним із найкрасивіших куточків регіону, який, за умов безпеки, міг би стати чудовим місцем для відпочинку на природі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні є чимало мальовничих озер, ідеальних для літнього відпочинку, особливо тих, що мають лікувальні властивості. Одне з таких — Солонець-Тузли, розташоване біля Чорноморського узбережжя в селі Рибаківка на Миколаївщині.