Дикий пляж и сосновый лес: в Черкасской области сохранился уникальный кусочек природы (фото, видео)

Иногда, чтобы увидеть что-то уникальное, не нужно ехать за границу

В Украине остались места, где неприкосновенная природа поражает своей красотой и создает возможности для отдыха в гармонии и тишине. Сосны, растущие прямо из песка, дюны и чистая вода как будто сошли с рекламного проспекта.

Это окрестности села Сагуновка Черкасской области. Береговая линия Кременчугского водохранилища здесь очень привлекательна. Сама деревня расположена в 30 километрах от Черкасс. Доехать до села можно автобусом или автомобилем.

Тишина, сосны и песок

Здесь интересно просто погулять

Окрестности села Сагуновка/ Фото: facebook.com/jhor.safari

Сосновый лес, барханы и водохранилище напоминают о морском отдыхе. Так в отличие от популярных локаций, здесь царит тишина, дикие пляжи. Так что инфраструктуры, спасателей или мест для перекуса рядом не найти.

Между Сагуновкой и соседним селом Худяки — большая зона, где природа неприкосновенна. Местные любят здесь ловить рыбу, а солнце дает сделать эффектные снимки на косе.

В селах можно приобрести все необходимое. Следует не забывать, что мусор — не часть "дикого шарма", поэтому стоит позаботиться о том, чтобы унести его с собой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что популярные "украинские Мальдивы" под Днепром нерадивые люди уже превратили в свалку. Кроме белого песка и бирюзовой воды там теперь горы мусора.