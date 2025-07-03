Дикий пляж и сосновый лес: в Черкасской области сохранился уникальный кусочек природы (фото, видео)
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Иногда, чтобы увидеть что-то уникальное, не нужно ехать за границу
В Украине остались места, где неприкосновенная природа поражает своей красотой и создает возможности для отдыха в гармонии и тишине. Сосны, растущие прямо из песка, дюны и чистая вода как будто сошли с рекламного проспекта.
Это окрестности села Сагуновка Черкасской области. Береговая линия Кременчугского водохранилища здесь очень привлекательна. Сама деревня расположена в 30 километрах от Черкасс. Доехать до села можно автобусом или автомобилем.
Сосновый лес, барханы и водохранилище напоминают о морском отдыхе. Так в отличие от популярных локаций, здесь царит тишина, дикие пляжи. Так что инфраструктуры, спасателей или мест для перекуса рядом не найти.
Между Сагуновкой и соседним селом Худяки — большая зона, где природа неприкосновенна. Местные любят здесь ловить рыбу, а солнце дает сделать эффектные снимки на косе.
В селах можно приобрести все необходимое. Следует не забывать, что мусор — не часть "дикого шарма", поэтому стоит позаботиться о том, чтобы унести его с собой.
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